SESAAT LAGI Tak Live SCTV! Link Streaming Wales vs Inggris Piala Dunia 2022, Derby Britania Raya

Banner susunan pemain Wales vs Inggris di Piala Dunia 2022. Sesaat lagi link Live Streaming Vidio bola Wales vs Inggris tidak Siaran Langsung SCTV Piala Dunia 2022 hari ini jam 02.00 WIB link nonton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Wales vs Inggris Rabu (30/11/2022) via Live Streaming TV Online Vidio.com sesaat lagi akan berlangsung.

Laga ini tak tayang gratis lewat Siaran Langsung SCTV, jadwal Piala Dunia 2022 Wales vs Inggris dinihari ini adalah pada jam 02.00 WIB.

Link dan cara nonton Live Streaming Vidio.com laga Wales vs Inggris malam ini bisa diakses di berita ini.

Inggris dan Wales bertemu untuk pertama kalinya di final Piala Dunia bertajuk Derby Panas Britania Raya..

Tim Rob Page membutuhkan kemenangan terkenal untuk memiliki peluang maju ke babak sistem gugur.

Kedua negara bermain satu sama lain di Euro 2016 ketika gol telat Daniel Sturridge memenangkan hari itu, meskipun Wales tertawa terbahak-bahak dengan mencapai semifinal setelah Inggris tersingkir di babak 16 besar oleh Islandia.

Inggris yakin lolos dari grup di Qatar asalkan mereka menghindari kekalahan empat gol tetapi akan tertarik untuk memperbaiki kinerja yang buruk melawan AS di pertandingan sebelumnya .

Agar Wales maju, mereka harus mengalahkan Inggris dan berharap hasil imbang antara AS dan Iran . Jika AS vs Iran tidak berakhir imbang, Wales harus mengalahkan Inggris dengan selisih empat gol untuk melaju.

Lagipula ini adalah pertandingan derby dan kami mengharapkan 90 menit yang ketat dan kompetitif antara keduanya untuk pertandingan yang harus dimenangkan oleh Wales dan pertandingan yang diharapkan akan dimenangkan oleh Inggris.

Inggris sangat mengecewakan dalam pertandingan terakhir mereka melawan AS, imbang, dan sementara Southgate dan para pemain berada dalam posisi bertahan penuh minggu ini menyusul beberapa kritik.

Kinerja lain yang loyo, gaya Liga Bangsa-Bangsa, kinerja dari Three Lions yang hanya membutuhkan satu poin untuk maju.

Wales terlihat sangat buruk di Piala Dunia dengan satu penampilan yang layak di babak kedua melawan Amerika.

Pasukan Page untuk bangkit melawan musuh lama dan memberikan yang terbaik yang mereka dapatkan, tetapi satu poin tidak akan terjadi cukup baik bagi Welsh untuk maju.

Di Grup B, empat negara masih berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 dengan skemanya masing-masing.