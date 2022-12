VIDEO Heboh Banget Manchester United Dapat Julukan Ngeri FC, Pemainnya Gacor di Piala Dunia 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada tiga pemain Manchester United yang sudah menyabet gelar sebagai man of the match bagi tim nasionalnya masing-masing.

Paling baru adalah Marcus Rashford menjadi pahlawan yang membawa Inggris lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Pada laga Inggris vs Wales, Rabu (30/11/2022) dini hari, dia mencetak dua gol saat The Three Lions menang telak 3-0.

Berkat brace ke gawang Wales, ditambah satu gol dalam partai pertama melawan Iran, Marcus Rashford dinobatkan menjadi man of the match pada laga itu.

Dia sudah mencetak 3 gol dalam 3 laga dalam edisi Piala Dunia 2022. Juga menjadi pemain Manchester United pertama yang mencetak tiga gol untuk Inggris di turnamen akbar sejak Bobby Charlton melakukannya di Piala Dunia 1966.

Artinya, perlu penantian selama 56 tahun sampai rekor tersebut terpecahkan.

Sebelumnya, gelandang Manchester United yang bermain di Timnas Brasil, Casemiro, juga menjadi man of the match pada laga Brasil vs Swiss pada matchday 2 Grup G Piala Dunia 2022, Senin (28/11/2022).

Casemiro menjadi pencetak gol kemenangan Brasil 1-0 atas Swiss berkat lesakkannya pada menit ke-83 yang memecahkan kebuntuan.

Dia menjadi gelandang yang sangat berharga bagi Brasil dalam laga itu. Dengan kontribusi 61 sentuhan dan 48 operan, membuktikan diri layak menyandang man of the match pada laga tersebut.

Pemain lain Manchester United yang besinar hingga fase grup Piala Dunia 2022 adalah Bruno Fernandes yang membawa Portugal lolos ke babak 16 besar setelah menang lawan Uruguay 2-0 di Lusail Iconic Stadium, Selasa (29/11) dini hari WIB.

Pada laga itu, Bruno Fernandes menyarangkan dua gol. Hebatnya, dia bersedia menyerahkan gol pertamanya di laga itu untuk Cristiano Ronaldo, sebuah kedewasaan dan kematangan khas seorang superstar.

Peforma apik para pemain Manchester United di Piala Dunia 2022 ini menjadi sorotan netizen yang menggaungkan tagar #Ngeri FC untuk menunjukkan hal tersebut. (*)