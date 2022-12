Selawat Bentuk Ibadah yang Spesial

Oleh: KH Husin Naparin Lc MA, Ketua MUI Provinsi Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - SELAWAT adalah ungkapan seseorang yang beriman kepada Allah SWT, yang ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW agar kepada beliau keselamatan dan kesejahteraan selalu bertambah-tambah dan tercurah kepada beliau. Selawat merupakan bentuk ibadah yang spesial. Jika perintah ibadah salat ditujukan oleh Allah SWT untuk dilakukan oleh hamba-Nya lain halnya dengan selawat.

Selawat selain diperintahkan untuk dilakukan oleh manusia yang beriman tetapi juga selawat dicurahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut dalam Alquran Surah Al Ahzab Ayat 56.

Allah SWT berfirman : Innallaaha wa malaa`ikatah? yu?all?na ‘alan-nabiyy, yaa ayyuhalladziina aaman? ?all? ‘alaihi wa sallim? tasliimaa.” Artinya “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

Dari ayat tadi dipaparkan bahwa Allah SWT dan para malaikat-Nya yang mulia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, selawat Allah SWT kepada Nabi SAW dimaksud disini adalah sebuah bentuk curahan rahmat yang tidak terhingga. Sementara selawat dari malaikat adalah sebagai sebuah pujian pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan selawat dari kita umat manusia yang beriman adalah sebuah doa kepada Nabi Muhammad SAW.

Semakin banyak dalam keseharian kita berselawat kepada Nabi SAW maka akan semakin baik walau hanya dengan ucapan: “Shallallaahu ‘ala Muhammad.” Karena Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: “Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku.” (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, selawat kepada Nabi adalah salah satu dzikir mutlak yang boleh diucapkan kapan saja walaupun terdapat waktu-waktu atau kondisi yang ditekankan membaca selawat seperti pada hari jumat atau ketika mengucapkan dan mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Namun secara umum boleh dibaca kapan saja menimbang keutamaannya yang besar. Nabi SAW juga bersabda yang artinya: “Barang siapa yang bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali.”

Maksud Allah memberikan selawat sebanyak sepuluh kali kepada orang yang berselawat kepada Nabi adalah memberikannya rahmat dan taufik. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah Allah akan memujinya di hadapan para malaikat.. Oleh karena itu, orang yang paling beruntung di akhirat kelak salah satunya adalah orang yang paling banyak bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya: “Tahukah kalian wahai para sahabatku ada para malaikat yang berkelana di muka bumi mengumpulkan selawat-selawat kalian dan menyampaikan kepadaku.” Lalu sahabat menjawab: “Wahai rasul kata para sahabat bagaimana engkau menjawab selawat kami yang banyak serta bersamaan datangnya yang dibawa oleh para malaikat itu tadi.”

Untuk memahami ini kita bisa memperhatikan dimana pada zaman sekarang ini ada handphone yang yang dengan programnya bisa menjawab sms-sms yang masuk dapat dijawab dengan satu kali tekan saja. Demikianlah perumpamaan Nabi Muhammad SAW menjawab selawat kita umatnya yang dibawa oleh para malaikat yang berkelana di muka bumi ini.

Ada bermacam-macam selawat kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa kita amalkan, salah satunya selawat itu adalah selawat munziyat yang berbunyi: “Allahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa ‘ali Sayyidinaa Muhammadin shalaatan tunjiinaa bihaa min jamii’il ahwali wal aafaat wa taqdhii lanaa bihaa jamî’al haajat wa tuthahhirunaa bihaa min jamii’is sayyiaat wa tarfa’unaa bihaa ‘indaka a’lad darajaat wa tuballighunaa bihaa aqshal ghaayat min jamii’il khairaati fil hayaati wa ba’dal mamaat.”

Arinya: “Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan selawat itu, Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua cobaan; dengan selawat itu, Engkau akan mengabulkan hajat kami; dengan selawat itu, Engkau akan menyucikan kami dari segala keburukan; dengan selawat itu, Engkau akan mengangkat kami ke derajat paling tinggi; dengan selawat itu pula, Engkau akan menyampaikan kami kepada tujuan yang paling sempurna dalam semua kebaikan, ketika hidup dan setelah mati.”

Arti dari Selawat Munjiyat adalah “Selawat Penyelamat”, bacaan selawat tersebut berasal dari sebuah peristiwa yang dialami oleh salah satu orang ‘arif. Yang mana pada satu ketika kapal yang dinaikinya hampir saja tenggelam dihantam badai dan ombak yang ganas. Lalu dia (orang arif) tertidur dan melihat Rasulullah SAW dalam mimpi, dan beliau Nabi SAW bersabda: “Katakan pada mereka bacalah doa (selawat munziyat).” Lalu dia (orang arif) terbangun dan bersama dengan penumpang lainnya mengucapkan bacaan selawat tersebut, lalu angin pun terdiam atas Allah SWT (Abdurrahman bin Abdissalam Ash-Shafuri, Nudhah al-Majâlis wa Muntakhab an-Nafâis, hal. 284).

Demikianlah pada dasarnya selawat adalah penyelamat bagi kita semua karena dengan selawat kita menjadi dekat dengan Rasulullah SAW dan pada akhirnya kelak kita berharap diakhirat semoga memperoleh syafa’at Nabi Muhammad Saw berkat memperbanyak selawat kepada beliau. Wallahu A’lam. (*)