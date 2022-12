Skema 16 Besar — Final Piala Dunia 2022 dan Jadwal Argentina vs Australia dll Live SCTV dan Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal dan skema (Bagan) babak 16 besar Piala Dunia 2022 yang tayang di SCTV dan Indosiar mulai Sabtu, 3 Desember 2022 hingga Rabu, 7 Desember 2022.

Salah satu unggulan, Argentina terbilang nyaman dengan berada di pot kiri.

Argentina akan menghadapi Australia di babak 16 besar.

Bila menang, Argentina akan melaju ke babak perempat final dan akan menghadapi pemenang Belanda vs Amerika Serikat.

Sementara di pot kanan, berkumpul tim besar Inggris, Prancis dan Spanyol.

Timnas Jepang dan Spanyol menjadi dua tim terbaru yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Jepang memuncaki klasemen akhir Grup E dengan catatan enam poin hasil dari dua kemenangan (atas Jerman dan Spanyol) dan satu kali kalah dari Kosta Rika.

Sementara itu, Spanyol berada di urutan kedua dengan raihan empat poin dari satu kemenangan, sekali imbang, dan satu kali kalah.

Di bawah Jepang dan Spanyol, Jerman (4 poin) dan Kosta Rika (3 poin) berurutan menempati peringkat ketiga serta keempat.

Meski memiliki poin sama dengan Spanyol, Jerman gagal melaju ke 16 besar dan tersingkir dari Piala Dunia 2022 karena kalah selisih gol dari tim berjuluk La Furia Roja itu.

Dengan demikian, Jepang melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 sebagai juara grup dan didampingi Spanyol yang merupakan runner-up.

Babak 16 besar Piala Dunia 2022 dijadwalkan mulai pada Sabtu (3/12/2022) hingga Selasa (6/12/2022) yang tayang di SCTV, Indosiar dan Vidio.com.

Juara grup A Belanda akan menghadapi runner-up grup B, Amerika Serikat di Khalifa International Stadium pada Sabtu (3/12/2022) pukul 22.00 WIB.

Selanjutnya ada Argentina vs Australia, Inggris vs Senegal, Prancis vs Polandia, Jepang vs Kroasia, dan Maroko vs Spanyol.