Foto Ariel NOAH di Titik Terendah Penampilannya, Sempet Bawain Lagu di saat Tubuh Letih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Terbiasa memposting penampilan terbaik, Ariel NOAH mantan kekasih Luna Maya justru mengunggah foto saat kelelahan.

Ariel NOAH membuat parade foto dari jadwal yang begitu padat mulai dari manggung, latihan dan hingga jadi tukang yang merupakan hobinya.

Di foto pamungkas, Ariel NOAH tak disangka menampilkan foto saat kondisi tubuhnya sangat letih.

Wajah Ariel NOAH saat kelelahan, jadwal padat Boriel selama dua minggu, mulai dari manggung, latihan dan hingga jadi tukang yang merupakan hobinya.

Ariel NOAH memposting enam foto sekaligus di akun Instagramnya @arielnoah.

Foto-fotonya bersama grup band NOAH saat manggung di Malang, Makassar, hingga Bali.

Terakhir, Ariel NOAH menyelipkan foto wajahnya yang nampak lelah.

Foto wajah Ariel NOAH itu dipotret oleh personil band NOAH, Lukman.

"Dua minggu ini padat,manggung, nukang,latihan,dll. Thank you Malang (live with noah), Makassar (the great journey of noah) and Bali (road to NowPlayingfest), sempet bawain lagunya @fourtwntymusic di bali, sekarang balik dulu, capek," tulis Ariel NOAH di Instagramnya.

Sontak foto Ariel NOAH itu pun jadi perhatian penggemarnya.

Beragam komentar mengomentari penampilan wajahnya yang terlihat lelah.

Grup band NOAH akhir tahun ini memang punya jadwal manggung yang padat.

Dua minggu ini, NOAH manggung di Malang, Makassar, lalu Bali.

