Argentina vs Belanda di 8 Besar Piala Dunia, Selangkah Lagi Leo Messi Lebih Legendaris dari Maradona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lionel Messi perlu memenangkan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar untuk mengukuhkan warisannya sebagai pemain Argentina terhebat yang pernah hidup, melampaui mendiang Diego Maradona yang hebat .

Messi, 35, mencetak gol pertamanya di babak sistem gugur Piala Dunia untuk mengalahkan Australia dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua negaranya dalam sejarah turnamen

Gol Piala Dunia kesembilan membawanya di depan Maradona dan satu di belakang pemimpin sepanjang masa Gabriel Batistuta .

Gol melawan Australia meningkatkan penghitungan Messi menjadi tiga gol di Qatar 2022, mencetak gol untuk Arab Saudi dan Meksiko .

Baca juga: Beda Nasib Messi, Ronaldo Masuk Daftar Pemain Terburuk Fase Grup Piala Dunia 2022

Baca juga: Kata Messi Kala Argentina Lolos 8 Besar Piala Dunia 2022 dan Kalahkan Rekor Ronaldo

Messi sekarang memiliki 789 gol dalam 1.000 pertandingan karir profesional baik untuk klub maupun negara.

Gol Messi di Piala Dunia

Jerman 2006 | vs. Serbia dan Montenegro | Babak Grup

Brasil 2014 | vs. Bosnia dan Herzegovina | Babak Grup

Brasil 2014 | vs Iran | Babak Grup

Brasil 2014 | vs Nigeria | Babak Grup

Brasil 2014 | vs Nigeria | Babak Grup

Rusia 2018 | vs Nigeria | Babak Grup

Qatar 2022 | vs. Arab Saudi | Babak Grup

Qatar 2022 | vs. Meksiko | Babak Grup

Qatar 2022 | vs. Australia | Babak 16 besar

Messi lebih legendaris dari Maradona?

Argentina gagal di Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil , kalah di final dari Jerman dalam perpanjangan waktu.

Messi kemungkinan memainkan Piala Dunia terakhir dalam karirnya, jadi jika dia tidak menang, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Maradona.

Maradona bermain 1-1 di final Piala Dunia, jadi Messi akan mengakhiri karirnya dengan rekor yang sama jika dia memimpin Argentina menuju kejayaan.

Messi sudah menjadi pencetak gol terbanyak Argentina sepanjang masa dan memiliki caps internasional terbanyak, tetapi dia perlu memenangkan Piala Dunia jika dia ingin tidak ragu untuk menjadi yang terbaik yang pernah bermain.

Selanjutnya Argentina vs Belanda di babak perempat final.

Belanda mengalahkan AS di pertandingan babak 16 besar pertama pada hari Sabtu, membukukan tempat mereka di perempat final sebagai hasilnya.

Kemudian Argentina menjalani pertandingan yang sulit melawan Australia pada Sabtu malam, tetapi lolos berkat kecemerlangan Lionel Messi.

(banjarmasinpost.co.id)