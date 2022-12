Dicegat Polisi di Jalan Desa Sungai Taras Dalam Batola, Dua Pemuda Ini Terbukti Bawa Dua Paket Sabu

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Terbukti membawa narkotika jenis sabu, dua pria ditangkap di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Minggu (4/12/2022) malam.

Kedua pria tersebut berinisial I (26) dan H (37), masing-masing tercatat sebagai warga Desa Handil Maluka, Kecamatan umi Makmur, Kabupaten Tanah Laut dan warga Desa Sungai Teras Luar, Kecamatan Tabunganen.

Diungkapkan Kapolres Batola, AKBP Diaz Sasongko melalui Kasi Humas AKP Abdul Malik, keduanya ditangkap saat dicegat di pinggir jalan di Desa Sungai Teras Dalam sekitar pukul 22.00 wita

"Ada dua paket sabu yang jadi barang bukti, total dengan berat bersih 0,46 gram," ujar Malik, Senin (5/12/2022).

Selain dua paket sabu yang dibungkus plastik klip, anggota Satresnarkoba Polres Batola juga menyita barang bukti lainnya. Yakni berupa uang tunai 20 ribu rupiah, satu unit handphone dan satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku.

"Saat ini kedua pelaku sudah digelandang ke Polres Batola untuk penyelidikan lebih lanjut," tambah Malik.

Ia pun mengatakan, keduanya dijerat dengan pasal Tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) sub Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaTindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) sub Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)