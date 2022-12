Keuntungan Inter saat Belanda vs Argentina di Piala Dunia, Harga Dumfries Melejit di Bursa Transfer

BANJARMASINPOST.CO.ID - Melajunya timnas Belanda ke babak delapan besar Piala Dunia 2022 menjadi keuntungan bagi klub Liga Italia Serie A, Inter Milan.

Timnas Belanda akan melawan Argentina di babak delapan besar Piala Dunia 2022. Semakin menjadi keuntungan Inter Milan soal Denzel Dumfries di bursa transfer.

Duel timnas Belanda vs Argentina di babak 8 besar Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada Sabtu, (10/12/2022) pukul 02.00 WIB live gratis di SCTV.

Bek sayap Inter Denzel Dumfries tampil sebagai Man of the Match untuk Belanda di Babak 16 Besar Piala Dunia dengan dua assist dan tendangan voli spektakuler melawan AS.

Ini akan sangat membantu dan meningkatkan untuk harga transfernya dan menjadi keuntungan bagi Inter Milan.

Apalagi adanya laporan yang kuat bahwa Inter melihatnya sebagai pemain yang dapat dikorbankan untuk mengumpulkan dana di pasar baik di bulan Januari atau musim panas mendatang.

Dumfries benar-benar menentukan bagi Belanda di Qatar, setelah memberikan dua assist untuk Memphis Depay dan Daley Bland.

Dia kemudian mengamankan keunggulan 3-1 dengan tendangan voli yang dilakukan dengan baik di tiang belakang kiper AS.

Dilansir dari Sport, Minggu, (4/12/2022), Dumfries adalah pemain pertama di Piala Dunia 2022 yang terlibat langsung setidaknya dalam tiga gol dalam satu pertandingan.

Inter merekrut pemain berusia 26 tahun itu dari PSV Eindhoven pada 2021 dengan harga hanya €14,25 juta sebagai pengganti Achraf Hakimi dari Maroko, yang dijual dengan untung besar ke Paris Saint-Germain.

Sekarang sepertinya Dumfries akan menjadi sapi perah lain untuk klub, setelah dua gol dan tiga assist dalam 20 penampilan untuk Inter musim ini.

Dia terikat kontrak hingga Juni 2025 dan telah dikaitkan dengan Tottenham Hotspur, tetapi harganya naik jauh di atas €50 juta dengan penampilannya untuk Belanda di Piala Dunia 2022.

Rival AC Milan di Liga Italia Serie A, Inter Milan dikabarkan sudah siap melepas bek sayap kanan, Denzel Dumfries di bursa transfer Januari.

Inter Milan dikabarkan siap untuk menjual pemain internasional Belanda di Piala Dunia 2022 Denzel Dumfries dan berharap setidaknya €30 juta dari Tottenham Hotspur untuk melepaskannya.