Pantas Pepet Ayu Ting Ting, Boy William Bongkar Tipe Wanita Idaman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhir-akhir ini, nama pedangdut Ayu Ting Ting dan presenter Boy William jadi sorotan.

Penyebabnya, Boy William dan Ayu Ting Ting membuat pengakuan berbaikan setelah empat tahun musuhan.

Menariknya, tingkah Boy William dan Ayu Ting Ting kerap bikin baper penggemar.

Bahkan, Boy William juga pernah memperkenalkan Ayu Ting Ting sebagai kekasihnya di depan aktor Korea Selatan, Song Joong Ki yang baru-baru ini datang ke Indonesia.

“This one, stand up chagiya. Her name is Ayu Ting Ting uri chagiya. (Ini yang pakai baju kuning, berdiri sayang. Namanya Ayu Ting Ting, dia kekasih saya),” kata Boy pada Song Joong Ki.

Dan meski sampai sekarang tak ada kepastian, netizen tetap berharap Boy William suatu saat akan benar-benar berhasil jadi jodoh sang biduan.

Sementara itu, baru-baru ini melansir dari postingan salah satu akun gosip yang diunggah Sabtu (3/12/2022), beredar video wawancara Boy William yang diunggah ulang.

Dalam video tersebut, rupanya Boy William sedang berbincang-bincang dengan Raditya Dika.

Hingga pada satu momen, Boy William membeberkan soal kriteria wanita yang bisa mencuri hatinya.

Dan ya, wanita idaman Boy William yang terpenting harus bisa nyambung saat diajak berkomunikasi.

Boy William bahkan blak-blakan tak memperdulikan soal rupa atau pun kekayaan sang wanita.

"Gue nih sama cewek mana pun gue nggak peduli dia secantik apa pun, nggak peduli dia sekaya apa pun atau se-cute apa pun," ujar Boy William.

Tak cukup sampai di situ, untuk urusan otak pun Boy William juga tak peduli asal tetap bisa nyambung dengannya.

"Atau sepintar apa pun gue nggak peduli. Yang penting nyambung lah," tambah Boy William.