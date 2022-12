Sahkah Wudhu Setelah Memakai Make Up atau Skincare? Buya Yahya Jelaskan Pengaruh Bahan Digunakan

- Penceramah Buya menjelaskan sah atau tidaknya wudhu setelah memakai make up maupun skincare bagi muslimah.Berhias kerap dilakukan para wanita, Buya Yahya mengingatkan untuk memperhatikan pengaruh dari bahan make up yang dipakai pada air wudhu yang digunakan.Buya Yahya pun memberikan tips di kala berwudhu agar sah dan tidak menimbulkan keragu-raguan.Skincare maupun make up umumnya dipakai kaum hawa untuk mempercantik penampilan.Dalam berkegiatan sehari-hari, skincare dan make up seakan jadi kebutuhan primer para perempuan.Namun, apakah skincare yang digunakan di wajah dan tubuh dapat menghalangi air wudhu? Bagaimana hukumnya?

Buya Yahya menjelaskan air wudhu menyerap sampai ke kulit meskipun sebelumnya dipakai lotion atau skincare ke tubuh dan wajah."Karena tidak ada bentuk yang menempel dan membatasi, dan itu hampir menyatu dengan kulit sehingga air wudhu tetap tembus, permasalahannya bukan itu, masalahnya adalah di saat hand body menempel, kondisi air wudhu berubah atau tidak?" jelas Buya Yahya dikutipdari kanal youtube Al-Bahjah TV.Ia mengingatkan untuk memperhatikan kondisi air yang telah dikucurkan ke badan, tekstur hand body atau lotion yang diusapkan berpengaruh atau tidak terhadap air wudhu."Kalau berubah kondisi air wudhunya, maka air wudhu tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, sebagian pendapat seperti itu," terangnya.Buya Yahya menuturkan bagi yang ingin berhias terutama bedak, hendaknya diusap terlebih dahulu.Agar saat berwudhu tidak dikuasai oleh keragu-raguan, meskipun dari segi daya serap, air wudhu tak terhalangi atau langsung menembus kulit."Walaupun misalnya minyak yang tidak beku, selagi cair maka tidak menghalangi, biarpun air dan minyak tidak menyatu karena benda cair tidak menghalangi," tuturnya.Selain itu ada sebagian kosmetik yang waterproof atau tahan air, menurut Buya Yahya hal itu harus diyakinkan ke ahlinya, jika benar menghalangi air maka wudhunya tidak sah.Kondisi yang memprihatinkan, kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari, ada sebagian wanita yang tidak ingin wudhu karena takut make up luntur terutama di acara pernikahan.

"Takutlah kepada Allah, kecantikan Anda Allah yang beri, apakah tidak takut kalau diganti kecantikannya, kecantikan ada karena wajah dijaga, tapi ternyata di mata suami sudah tidak cantik lagi, tiba-tiba dicabut rasa cinta dan kasihnya, karena mengandalkan fisik saja bukan hati, bahaya itu, kan yang punya cantik Allah," paparnya.Karena itu dia mengimbau bagi kaum hawa jangan sampai tidak shalat hanya karena mementingkan kecantikan.Di saatnya nanti semua akan tua, sebab itu manusia terutama kaum wanita tak hanya memikirkan fisik dan melupakan Allah. Bisa jadi ketika tua, meski sudah keriput, hati masih cantik dan membuat penampilan pun tetap cantik.Terkait menjamak shalat di acara hajatan misalnya pesta perkawinan, hanya berlaku bagi si pengantinnya saja, karena tidak darurat bagi yang lain."Ulama mengatakan memang hanya untuk pengantin saja menjamak shalat itu, namun kemudahan syariat tergantung pada kondisi tempat shalat, misalnya ramai dan tidak memungkinkan shalat di tempat tersebut, boleh menjamak dengan niat mencari tempat di luar, jangan sampai malah tidak shalat.

Bacaan Niat WudhuBagi yang terbiasa melafadzkan niat, berikut adalah niat wudhu:Niat wudhu dilafazkan ketika sesorang membasuh muka.Adapun niat wudhu yakni:نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ اْلاَصْغَرِ فَرْضًا ِللهِ تَعَالَىNawaitul whuduua liraf'il hadatsil asghari fardal lillaahi ta'aalaa.Artinya: "Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil, fardhu karena Allah Ta'ala"Doa Sesudah WudhuBacaan doa sesudah wudhu, yaitu:اَشْهَدُاَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَاالتَّوَّابِيْنَ، وَجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ، وَجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ"Asyhadu allaa ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalahu. Wa asyhadu anna Muhammadan'abduhu wa rasuuluhu. Allahumma-j 'alnii minattawwaabiina waj 'alnii minal mutaththohiirina waj 'alnii min 'ibaadikashshaalihiin."Artinya: "Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Yaa Allah jadikanlah aku (bagian dari) orang-orang yang ahli taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah aku (bagian dari) golongan hamba-hamba Mu yang shaleh."