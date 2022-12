Dari Catatan Head To Head Lima Pertandingan, Barito Putera Unggul dari Persebaya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Barito Putera akan melakoni laga tandang kontra Persebaya Surabaya pada lanjutan BRI Liga 1 musim kompetisi 2022/2023, hari ini Selasa (6/12/2022) pukul 16.30 Wita, di Stadion Maguwoharjo, DIY.

Pertandingan lanjutan ini tentu sangat penting bagi Barito Putera, mengingat saat ini tim berjuluk Laskar Antasari masih berada di zona degradasi klasemen sementara BRI Liga 1, yakni di posisi 17.

Barito Putera baru mengantongi 5 poin dari 10 pertandingan yang sudah dilakoninya, dengan rincian 1 kali menang, 2 kali seri, dan 7 kali kalah.

Hanya beda 1 poin di atas Persik Kediri yang berada di jurang paling dasar zona degradasi dengan mengantongi 4 poin dari 11 kali pertandingan, dengan rincian 4 kali seri dan 7 kali kalah.

Sedangkan di posisi 16, di atas Barito Putera ada RANS Nusantara FC dengan mengantongi 10 poin dari 11 pertandingan yang sudah dilakoninya, dengan rincian 2 kali menang, 4 kali seri, dan 5 kali kalah.

Berpindah ke Persebaya, saat ini tim asal Jawa Timur itu berada di posisi 11 klasemen sementara, dengan mengantongi 13 poin dari 11 kali pertandingan.

13 poin itu diraih dengan 4 kali menang, 1 kali seri, dan 6 kali kalah.

Jika melihat catatan Head To Head pada lima pertandingan terakhir antara kedua tim, Barito Putera lebih unggul dari Persebaya, dengan Barito Putera 2 kali menang atas Persebaya, 2 kali seri, dan Persebaya hanya satu kali menang atas Barito Putera.

Namun jika melihat pertandingan terakhir pada 14 Maret 2022 lalu, saat Persebaya bertandang ke markas Barito Putera, Persebaya berhasil menahan imbang Barito Putera 1-1.

14-03-2022 Barito Putera vs Persebaya 1-1

04-12-2021 Persebaya vs Barito Putera 2-0

28-09-2019 Barito Putera vs Persebaya 1-0

09-07-2019 Persebaya vs Barito Putera 2-2

22-05-2018 Barito Putera vs Persebaya 3-2.

Barito Putera bakal melakoni pertandingan yang ke-11 kali, sedangkan Persebaya akan melakoni pertandingan yang ke-12 kali pada sore ini.

Kita tunggu saja hasilnya bagaimana pertandingan seru sore ini kick of pukul 16.30 Wita, yang dapat dilihat melalui streaming Vidio dan disiarkan secara langsung oleh Indosiar.

Di bawah ini hasil pertandingan masing-masing tim Persebaya dan Barito Putera pada BRI Liga 1 musim 2022/2023 yang sudah berlangsung.

11 Pertandingan Terakhir Persebaya

25-07-2022 Persikabo 1973 vs Persebaya 1-0

01-08-2022 Persebaya vs Persita 2-0

07-08-2022 Bhayangkara FC vs Persebaya 1-0

14-08-2022 Persebaya vs Madura United 2-2

19-08-2022 Borneo FC vs Persebaya 2-1

23-08-2022 Persebaya vs PSIS 1-0

27-08-22 PSS Sleman vs Persebaya 0-1

02-09-22 Persebaya vs Bali United 0-1

10-09-22 PSM Makassar vs Persebaya 3-0

15-09-22 Persebaya vs RANS Nusantara 1-2

01-10-22 Arema FC vs Persebaya 2-3.

10 Pertandingan Terakhir Barito Putera

23-07-2022 Madura United vs Barito Putera 8-0

30-07-2022 Barito Putera vs Borneo FC 3-1

06-08-2022 PSIS vs Barito Putera 2-1

13-08-2022 PSS vs Barito Putera 1-0

18-08-2022 Barito Putera va Bali United 1-2

29-08-2022 RANS Nusantara vs Barito Putera 2-1

04-09-2022 Barito Putera vs Arema FC 1-1

11-09-2022 Barito Putera vs Persija Jakarta 0-1

16-09-2022 Persib Bandung vs Barito Putera 5-2

29-09-2022 Barito Putera vs Persik Kediri 2-2.

