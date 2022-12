Sedetik Rp 400 Ribu, Cristiano Ronaldo Atlet Bayaran Tertinggi Dunia di Al Nassr, Ini Rinciannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cristiano Ronaldo akan menjadi Pemain Termahal atlet bayaran tertinggi di dunia di klub Arab Saudi Al Nassr.

Ini menurut surat kabar Spanyol Marca , yang melaporkan bahwa Ronaldo akan bergabung dengan klub setelah Piala Dunia 2022.

Mantan pemain tim Liga Inggris, Manchester United itu salah satu pesepakbola terhebat sepanjang masa, siap menandatangani kontrak dua setengah tahun dengan klub yang berbasis di Riyadh itu.

Berita itu akan menjadi kejutan besar bagi banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Ronaldo diperkirakan akan melanjutkan karirnya di Eropa setelah meninggalkan Manchester United bulan lalu.

Tapi tampaknya dia malah akan menjadi pesepakbola dengan bayaran tertinggi di dunia.

Berapa penghasilan Cristiano Ronaldo di Al-Nassr?

Pemenang Ballon d'Or lima kali, yang akan berusia 38 tahun pada Februari, akan menghasilkan jauh lebih banyak daripada duo Paris Saint-Germain Lionel Messi dan Neymar, yang saat ini masing-masing menghasilkan 75 juta Euro dan 70 juta Euro, menurut laporan yang sama.

Kesepakatan Ronaldo dengan Al-Nassr dilaporkan akan bernilai 200 juta Euro per musim.

Angka-angka yang mengejutkan.

Tweet dari EuroFoot menguraikan angka-angka yang menggiurkan ini yang sudah dirupiahkan:

Pertahun Rp 32.857.413.920

Per Bulan: Rp 268 Miliar

Per Hari: Rp 8,9 Miliar

Per Jam: Rp 372 Juta

Per Menit: Rp 6 Juta

Per detik : Rp 427.185

Agen bebas Cristiano Ronaldo belum menyelesaikan transfernya ke Al Nassr tetapi klub Arab Saudi telah mengajukan tawaran terbaik untuk bintang Timnas Portugal.

Tujuan Ronaldo yang paling mungkin adalah klub di Arab Saudi, dengan negara yang ingin menjadikannya duta untuk permainan di sana.