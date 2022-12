Jangan Lupa Minum Air Putih Pagi Hari, Ini Manfaat Besar Didapat Tubuh

BANJARMASINPOST.CO.ID -Berikut manfaat minum air putih di pagi hari yang sayang untuk dilewatkan. Adapun minum air putih ternyata punya manfaat besar bagi tubuh.

Dengan minum air putih pada pagi hari tentunyamenambah kesehatan tubuh kita..

Karena pada dasarnya air dibutuhkan untuk melumasi sendi, mengatur suhu tubuh, termasuk mengangkut nutrisi.

Di sisi lain, menghidrasi tubuh membantu mengeluarkan limbah melalui keringat dan urin sekaligus menjaga cairan tubuh.

Untuk itu biasakan lah untuk selalu minum air putih saat pagi hari

Apabila kita konsisten minum air setelah bangun tidur, berikut manfaat kesehatan yang bisa diperoleh.

1. Menghidrasi kembali tubuh

Salah satu alasan mengapa air penting bagi kesehatan, terutama di pagi hari, karena tubuh perlu dihidrasi ulang.

Pasalnya tubuh secara alami mengalami dehidrasi ketika bangun yang ditandai dengan rasa haus di pagi hari.

Hidrasi juga dibutuhkan bagi orang yang tidur dengan mulut terbuka, di ruangan hangat, atau minum minuman bersifat diuretik seperti alkohol.

Hal tersebut dijelaskan oleh penulis Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself, William W. Li, MD.

"Minum air saat bangun akan mengisi kembali cairan yang hilang, termasuk cairan yang mungkin hilang di malam hari," ujarnya.

2. Merangsang metabolisme

Air dapat mendukung laju metabolisme kapan pun kita meminumnya. Namun, Li menyarankan kita untuk minum air dingin.