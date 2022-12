Pemain Madura United, Jaja melakukan selebrasi usai mencetak gol di BRI Liga 1 2022. PSS vs Madura United di Liga 1 2022: Jadwal, Prediksi Skor, Susunan Pemain, Link Streaming Vidio.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Liga 1 2022, Prediksi Skor, Perkiraan Susunan Pemain, Head to Head dan Link Live Streaming Vidio.com laga PSS Sleman vs Madura United di pekan-13.

Pertandingan PSS vs Madura United di BRI Liga 1 2022/2023 ini akan digelar Kamis (8/12/2022) di Stadion Manahan tak Siaran Langsung Indosiar.

Meski begitu, duel PSS vs Madura United yang akan kick off pada jam 15.15 WIB tayang via Link Streaming Gratis yakni Vidio.com.

Dalam laga ini, Madura United tentu jadi tim yang difavoritkan menang di laga kontra PSS Sleman.

Meski di atas kerjas PSS masih kalah unggul, pelatih Seto Nurdiyantoro meminta para pemain Super Elang Jawa untuk bermain lepas.

Fokus utama Seto adalah kebugaran para pemain menghadapi jadwal Liga 1 yang padat.

“Dengan berhentinya kompetisi tentu saja sedikit berpengaruh kepada kondisi tim PSS Namun apapun itu, kami terus melakukan perbaikan baik secara mental, psikis karena hal tersebut berpengaruh."

"Apalagi di pertandingan kemarin kami sempat terpengaruh antara main atau tidak. Harapannya ini menjadi pembelajaran serta ke depannya pemain lebih bisa fokus,” jelas Seto dikutip dari laman klub.

Seto juga berharap kekalahan atas Bhayangkara FC menjadi pembelajaran bagi skuadnya.

Untuk menghadapi Madura United, Seto dan anak asuhnya akan berusaha memanfaatkan peluang agar bisa mematahkan prediksi keunggulan Madura United.

“Madura United masuk dalam papan atas klasemen, artinya secara psikis mereka tidak terpengaruh lebih berbeda dengan kami. Kami terus mencoba memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih hasil optimal,” jelasnya.

“Madura United memiliki materi pemain yang bagus dan merata, dari sisi individualnya bagus dan cara bermainnya sebelum kompetisi ‘libur’ mereka sangat bagus. Jadi hal ini akan kami antisipasi serta memanfaatkan kekurangan yang ada di mereka saat ini,” pungkasnya.

Prediksi Skor

Bursa prediksi dominan menyebut pertandingan akan berakhir 1-2 atas kemenangan Madura United.