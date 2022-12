8 Besar Piala Dunia 2022 Tayang di SCTV, Indosiar Vidio, Nex Parabola Malam Ini, Juga Ada Laga Ulang

8 Besar Piala Dunia 2022 FIFA World Cup Qatar 2022 Siaran Langsung SCTV, Indosiar, Vidio.com dan Nex Parabola Kroasia vs Brasil, Belanda vs Argentina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ajang sepak bola terakbar di dunia, Piala Dunia 2022 FIFA World Cup Qatar 2022 sudah memasuki penghujung kompetisi.

Mulai Jumat, 9 Desember 2022, SCTV, INDOSIAR, dan Vidio yang berada di bawah naungan SCM Grup sebagai official broadcaster FIFA World Cup Qatar 2022 secara eksklusif akan menyiarkan laga-laga bergengsi dari babak Quarter Final FIFA World Cup Qatar 2022.

Dua laga pembuka pada Quarter Final FIFA World Cup Qatar 2022 akan hadir secara simulcast melalui media multiplatform SCM Group yakni SCTV, INDOSIAR dan Vidio secara LIVE, yakni laga kontra antara Kroasia melawan Brazil pada Jumat, 9 Desember 2022 pukul 21.05 WIB.

Dilanjutkan pada hari Sabtu dini hari, giliran timnas Belanda akan beraksi melawan Argentina pada Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 01.10 WIB.

Sebelumnya Kroasia berhasil melaju ke babak Quarter Final setelah menumbangkan Jepang melalui adu penalty pada round of 16 lalu.

Sementara Brazil berhasil meraih kemenangan atas Korea Republic dengan meraih gol 4-1. Pertemuan di babak quarter ini akan menjadi duel hidup mati bagi Kroasia dan Brazil demi meraih tiket semifinal Piala Dunia 2022.

Saksikan laga kontra Kroasia vs Brazil pada hari Jumat, 9 Desember 2022 pukul 21.00 WIB LIVE di SCTV, INDOSIAR, Vidio dan Nex Parabola.

Sementara pertarungan tak kalah sengit lainnya juga akan dihadirkan lewat pertemuan dari dua kekuatan besar asal Eropa dan Amerika Latin yang diwarnai oleh jajaran bintang yang dimiliki oleh masing–masing kubu yakni Argentina dan Netherlands yang akan beraksi pada laga di hari Sabtu, 10 Desember 2022 pukul 01.00 WIB LIVE di SCTV, INDOSIAR, Vid dan Nex Parabola.

Saksikan Quarter Final FIFA World Cup Qatar 2022 yang tayang mulai Jumat, 9 Desember 2022, LIVE di SCTV, INDOSIAR, Vidio, dan Nex Parabola.

Bagi para pencinta sepak bola yang tidak sempat menonton pertandingan secara LIVE, pemirsa dapat menyaksikan tayangan ulang babak round of 16 FIFA World Cup Qatar 2022 melalui layar kaca SCTV dan INDOSIAR.

Best Match Portugal vs Switzerland dapat disaksikan kembali pada Jumat, 9 Desember 2022 pukul 04.00 WIB di INDOSIAR sementara tayangan ulang di SCTV akan hadir pukul 06.00 WIB.

Sebanyak 64 pertandingan FIFA World Cup Qatar 2022 tersebar di media multi-platform SCM mulai dari stasiun televisi free to air yakni SCTV, INDOSIAR, dan MOJI yang kini juga telah bertransformasi menjadi saluran TV Terestrial Digital bersama Mentari TV, saluran khusus olahraga Champions TV yang bisa disaksikan pada layanan TV satelit berlangganan Nex Parabola, hingga layanan OTT (Over The Top) Vidio dengan kemudahan akses bagi penggunanya.

SCTV menayangkan seluruh laga Round of 16 FIFA World Cup Qatar 2022 dengan komentator berbahasa Inggris, sementara INDOSIAR hadirkan pengalaman menonton laga FIFA World Cup Qatar 2022 dengan komentator dari tanah air.

Khusus area JABODETABEK, sejak 2 November 2002 pukul 24.00 WIB, siaran TV analog sudah dimatikan pemerintah. SCTV dan INDOSIAR kini hadir di channel digital 24 UHF, frekuensi 498 MHZ (khusus area JABODETABEK).

Sedangkan siaran TV analog di Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, dan Batam sudah dihentikan sejak Jumat, 2 Desember 2022 pukul 24.00 WIB. SCTV dan INDOSIAR kini hadir di channel digital Bandung 29 UHF, Yogyakarta dan Surakarta 32 UHF, Semarang 33 UHF, Batam 42 UHF.

Segera ganti televisi Anda dengan TV digital atau pasang Set Top Box (STB) untuk dapat menyaksikan FIFA World Cup Qatar 2022 dengan kualitas tayangan yang lebih baik.

SCTV dan INDOSIAR siap beralih ke Siaran TV Digital Indonesia yang Bersih, Jernih, dan Canggih!

