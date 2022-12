Jadi Antagonis di Film WLCFBB Produksi Pemkab Tala, Begini Ungkapan Putri Pariwisata Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Ada tiga tokoh utama pada Film When Love Calls From Bottom of Borneo (WLCFBB) yakni Mantikei, Becca, dan Nara.

Salah satu tokoh ini diperankan oleh Bella Devita, Putri Pariwisata Indonesia 2022.

Bella telah beberapa kali bertandang ke Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), yang menjadi tempat utama shooting film yang digarap Happening Film dari Jakarta ini.

Catatan banjarmasinpost.co.id, Jumat (9/12/2022), Happening Films adalah rumah produksi yang bergerak di bidang pembuatan film dan audio visual content dalam format digital.

Happening Film juga telah memproduksi feature film dan film dokumenter.

"Saya sudah pergi ke beberapa tempat di Tala yang nantinya akan dijadikan lokasi shooting," ucapnya kepada banjarmasinpost.co.id.

Beberapa waktu lalu, Bella juga telah beberapa kali pula bertandang ke Tala.

Termasuk bertemu dengan Bupati Tala H Sukamta membahas penggarapan film tersebut.

Itu karena pada penggarapan film tersebut Bella juga sebagai produser (associate) bersama Joko Nugroho (direktur operasional Happening Film).

Selama sekitar empat hari pada momen Hari Jadi ke-57 Tala kemarin, Bella juga kembali ke Tala.

"Saya ke sini untuk membikin tim kecil untuk keperluan persiapan audisi castingnya," ucapnya.

Bella juga hadir pada acara launching dibukanya kembali Kolam Renang Tirta Kencana milik Pemkab Tala yang kini dikelola pihak swasta.

Gadis Bengkulu yang berkiprah di Jakarta ini mengatakan banyak talent lokal yang nanti dilibatkan pada Film WLCFBB.

Mengenai kesiapan dirinya sebagai pemeran tokoh antagonis, Bella mengaku sudah sangat siap.

"Saya memerankan tokoh Nara. Nanti saya sebagai Nara akan membuat Becca tidak disukai warga, jangan sampai orang asing masuk ke Tala," paparnya.