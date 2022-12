Kegiatan Natasha Wilona di Bali Usai Berlibur dari Jepang, Mantan Verrell Bramasta tak Ada Istirahat

BANJARMASINPOST.CO.ID- Daya tahan tubuh luar biasa dimilik Natasha Wilona, mantan kekasih Verrell Bramasta.

Usai berlibur di Jepang selama puluhan hari, mantan kekasih Verrel Brmasata ini langsung bertolak ke Bali.

Natasha Wilona langsung ke Bali usai sehari di Jakarta dari liburannya di Jepang.

Natasha Wilona tampak berada di dalam mobil dan mengumumkan perjalanannya.

Ia tampak memakai baju pink bermotif bunga-bunga dan mengurai rambut panjangnya.

Wilona mengungkap dirinya akan ke Bali meskipun baru sehari di Jakarta.

Sebagai informasi, Wilona baru saja pulang dari liburannya di Jepang.

"Just landed Jakarta yesterday night. Now flight again to Bali (Baru mendarat di Jakarta kemarin malam. Sekarang terbang lagi ke Bali)," tulis Wilona dalam Instagram Story @natashawilona12, Rabu (7/12/2022).

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui keperluan atau acara apa yang membuat Wilona harus segera terbang ke Bali.

Padahal aktris 23 tahun itu baru saja sampai di Jakarta usai berlibur dari Jepang.

Wilona diketahui melakukan liburan ke Jepang selama dua minggu bersama mama dan kedua sahabatnya, Elina Joerg dan Gusti Ega.

Mantan pacar Verrell Bramasta itu berlibur usai merampungkan syuting Serial Skaya and The Big Boss.

Serial yang diperankan Wilona bersama Jonathan Alden atau Alden MCI dan Rayn Wijaya itu dijadwalkan tayang akhir Desember 2022 ini.

Wilona juga akan segera tampil di layar bioskop lewat Film Argantara yang akan tayang 29 Desember 2022 mendatang.