Sukamta Pastikan Awal 2023 Shooting WLCFBB Dimulai, Tokoh Protagonis Ganti tapi Tetap dari Eropa

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Persiapan penggarapan Film When Love Calls From Bottom of Borneo (WLCFBB) atau Cinta Memanggil dari Tanahlaut (Tala) kian dimatangkan.

Bahkan informasi diperoleh, Jumat (9/12/2022), Bupati Tala HM Sukamta telah kembali melakukan pertemuan lanjutan dengan pihak produser, Happening Films, di Jakarta, dua pekan lalu.

"Ya, kemarin saya bertemu kembali dengan pihak produsernya. Fokusnya membahas penjadwalan pengaturan waktu tahapan-tahapan pelaksanaannya," ucap Sukamta kepada banjarmasinpost.co.id.

Orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang ini mengatakan berdasar pertemuan tersebut telah disepakati tahapan shooting akan dimulai awal Januari 2023 mendatang.

"Insya Allah nanti sekitar Juni sudah tuntas penggarapannya sehingga sekitar Agustus sudah diputar di bioskop-bioskop di dalam maupun luar negeri," tandasnya.

Sukamta menegaskan para pemain film tersebut sebagian besar akan diisi talent lokal, sekitar 70 persen.

Hanya pemain utama yang dari luar Tala yaitu Revaldo Surya Permana, artis Jakarta yang memerankan tokoh utama laki-laki yakni Mantikei.

Lalu, Bella Devita (Putri Pariwisata Indonesia 2022) yang memerankan tokoh antagonis yakni Nara.

Sedangkan pemeran utama perempuan lainnya (protagonis) yakni artis dari Ukraina.

"Pemeran utama perempuan dari Ukraina berganti. Saya lupa namanya, tapi tetap dari Eropa," sebut Sukamta.

Data dihimpun, sebelumnya direncanakan diperankan oleh Mentari De Marelle, sekarang diganti Amara Angelica.

Sukamta mengatakan pemilihan artis luar negeri sebagai pemeran protagonis dimaksudkan untuk menguatkan hubungan emosional dengan penduduk mancanegara, terutama Eropa.

"Mengapa demikian? Karena film WCLFBB itu nanti akan didistribusikan ke negara-negara di Eropa selain di Indonesia," jelas Sukamta.

Ia optimistis film tersebut bakal mendapat tempat di hati publik dunia karena dikemas secara apik.

Apalagi alur ceritanya juga berkonsep kekinian dan mengeksplorasi kekayaan alam dan budaya di Tala.