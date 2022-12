Jadwal Jam Siaran Live Indosiar Bola Liga 1 2022 Hari ini, Persib vs Persebaya, Persija vs Persik

Twitter Persib Bandung

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung pekan kedua Grup C Piala Presiden 2022 beberapa waktu lalu. Berikut ini jadwal jam siaran langsung bola Liga 1 2022 pekan 13 siaran langsung Indosiar & Live Streaming TV Online Vidio.com hari ini, Sabtu (10/12/2022), ada Persib vs Persebaya dan Persija vs Persik.