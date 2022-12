Perebutan Dua Posisi Terakhir ke Semifinal Piala Dunia Siaran SCTV, Indosiar, Vidio, Nex Parabola

Jadwal Piala Dunia Perempat Final Moroko vs Portugal dan Inggris vs Prancis. Siaran Langsung SCTV, INDOSIAR, Vidio, dan Nex Parabola malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perempat Final atau Quarter Finals FIFA World Cup Qatar 2022 telah bergulir sejak tadi malam (09/12).

SCTV, INDOSIAR, Vidio, dan Nex Parabola yang berada di bawah naungan SCM Grup sebagai pemegang hak siar resmi FIFA World Cup Qatar 2022 akan terus menayangkan secara eksklusif seluruh laga di babak Quarter Finals hingga Final tanggal 18 Desember 2022 mendatang.

Laga perdana Quarter Finals Piala Dunia 2022 yang berlangsung semalam mempertemukan Croatia dengan Brazil. Neymar berhasil mencetak gol untuk Brazil selang beberapa menit kemudian Kroatia sukses membobol pertahanan Brazil hingga menyamakan kedudukan menjadi 1 – 1.

Ketegangan semakin terasa ketika kedua tim harus melalui drama adu penalti dan berakhir dengan skor 4 – 2 untuk kemenangan Kroatia.

Drama adu penalti juga harus dilalui Belanda dengan Argentina dini hari tadi (10/12) setelah pertandingan berakhir imbang dari waktu normal dengan skor 2 – 2.

Kekalahan yang dialami Brazil juga dirasakan oleh Netherlands atau Belanda dengan perolehan skor adu penalti 3 – 4 atas Argentina.

Dengan demikian Kroatia dipastikan akan bertemu dengan Lionel Messi dan skuad terbaik Argentina lainnya di laga Semi Finals Piala Dunia 2022.

Berdasarkan rilis dari Emtek, dua laga hidup dan mati juga akan berlangsung malam nanti yakni Moroko vs Portugal dan Inggris vs Prancis. SCTV, INDOSIAR, Vidio, dan Nex Parabola akan menyiarkan secara LIVE kontra antara Moroko vs Portugal pada hari Sabtu, 10 Desember 2022 sejak pukul 21.05 WIB.

Kedua negara dipastikan akan tampil habis-habisan demi memperebutkan satu posisi menuju Semi Finals Piala Dunia 2022.

Moroko tampil impresif sepanjang Piala Dunia 2022 setelah menjadi Juara Grup F yang langsung menyingkirkan Spain di babak 16 besar setelah adu penalti.

Sementara Portugal yang keluar sebagai Juara Grup H tampil garang dengan memulangkan Switzerland di babak 16 besar lalu.

Pemenang dari laga ini dipastikan melangkah ke Semi Finals dan bertemu dengan Inggris vs Prancis.

Kontra antara Inggris vs Prancis akan berlangsung Minggu, 11 Desember 2022 dini hari yang disiarkan secara LIVE oleh SCTV, INDOSIAR, Vidio, dan Nex Parabola sejak pukul 01.10 WIB.

Harry Kane dan teman-teman harus beradu kekuatan dengan juara bertahan Prancis. Pada babak 16 besar lalu France berhasil tumbangkan Poland dengan skor akhir 3-1 sementara England sukses membobol gawang Senegal sebanyak 3 kali tanpa balas.

Salah satu pemain Prancis yang disegani, Mbappe telah mengoleksi 5 gol sekaligus memegang top skor sementara Piala Dunia 2022 yang tentu akan menjadi ancaman terkuat bagi lini pertahanan Inggris.