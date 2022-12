Ratusan Murid SDIT AN Nahl  Antusias Ikuti Kegiatan Ceria Bersama The Yatim Tabalong

Ceria Bersama The Yatim dilaksanakan FSOG SDIT An Nahl di area Tanjung Bersinar Park, Minggu (11/12/2022) pagi.

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG-Suasana keceriaan terlihat dari wajah ratusan anak di area Tanjung Bersinar Park, Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (11/12/2022) pagi.

Ratusan anak-anak ini merupakan peserta kegiatan Ceria Bersama The Yatim yang dilaksanakan FSOG SDIT An Nahl berkolaborasi dengan The Yatim Tabalong.

Dalam kegiatan ini ada sekitar 60 anak yatim berbaur bersama dengan ratusan murid SDIT An Nahl dari kelas 1 sampai dengan kelas 3.

Mereka ada yang mengikuti kegiatan mewarna, finger painting dan juga membuat kolase dari biji-bijian serta diisi pula dengan pembagian es krim.

Ketua FSOG SDIT An Nahl, Aliza Rahmi Saidah, mengatakan, Ceria Bersama The Yatim ini merupakan satu bentuk kegiatan sosial yang pihaknya lakukan.

"SDIT An Nahl ini memang punya beberapa program sosial, kalau dulu fokus ke bakti sosial yang sifatnya kebersihan, saat ini kami ingin lebih menanamkan sifat kemandirian dan sosial kepada anak-anak," ujarnya.

Disampaikannya juga, pada kegiatan kali ini diikuti sekitar 200 orang murid SDIT An Nahl dan ditambah 60 anak dari The Yatim Tabalong.

Dalam pelaksanaannya dilakukan pembagian kategori yang digelar secara fun, untuk kelas 1 mewarnai, kelas 2 finger painting dan kelas 3 kolase biji-bijian.

"Sedangkan anak-anak The Yatim berbaur menyesuaikan dengan usia di kelompok masing-masing," katanya.

Founder The Yatim Tabalong, Amalia Fauzia Meirhan, mengatakan, anak-anak The Yatim sangat antusias mengikuti rangkaian acara bersama teman-teman dari SDIT An Nahl," ucapnya.

Menurutnya, acara yang diselenggarakan FSOG An Nahl ini sangat bagus dalam menstimulasi perkembangan motorik anak-anak.

"Kami sangat berterimakasih kepada pihak FSOG An Nahl yang telah mengundang The Yatim Tabalong," ucapnya.

Disampaikannya, The Yatim ini sudah berjalan selama 2 tahun, tepatnya sejak Oktober 2020 dan berfokus pada anak-nak non mukim dengan kriteria duafa, rentang usia 0-12 tahun.

Dalam setiapa bulannya rutin dilaksanakan kegiatan untuk membahagiakan anak-anak, bukan hanya sekedar membagikan santunan namun juga diharapkan dapat membangun bonding antara anak-anak dengan orangtua asuhnya.

“Dalam kesempatan kali ini kami juga membuka peluang bagi sahabat dermawan, ayah bunda yang mau membagi kasih sayang sebagai orang tua asuh bagi anak-anak langit ini," ujarnya.

Terpisah, Kepala SDIT An Nahl, Fathurrahman, mengapresiasi kegiatan yang digagas FSOG ini berkolaborasi dengan The Yatim Tabalong.

Dengan apa yang dilakukan FSOG ini maka kegiatan sekolah juga ada yang bersifat sosial dengan melibatkan pihak lain.

"Alhamdulillah dalam kegiatan ini anak-anak sangat antusias dan sesuai target FSOG juga pesertanya, orangtua murid juga memberikan dukungan luar biasa," katanya.

Diharapkannya ke depan kegiatan seperti ini bisa menjadi program yang dapat secara rutin terus dilaksanakan. (Banjarmasinpost.co.id/Donyusman)