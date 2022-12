Bertemu Wali Kota Ibnu Sina, Bonus Atlet Kontingen Banjarmasin Peraih Medali Segera Cair

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjarmasin menggelar Malam Ramah Tamah bersama Walikota Banjarmasin, Pengurus KONI Kota Banjarmasin serta seluruh Kontingen asal Banjarmasin pada Porprov XI HSS Tahun 2022.

Malam Ramah Tamah dilaksanakan di GOR Hasanuddin HM, Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalsel, Minggu (11/12/2022).

Lebih dari 1.000 orang terpantau menghadiri kegiatan yang berlangsung meriah itu.

Malam ramah tamah dibuka dengan tayangan highlight kegiatan Kontingen Banjarmasin selama pelaksanaan Porprov XI HSS Tahun 2022.

Sebelum penayangan, lampu dan pencahayaan dalam gedung sengaja dimatikan diikuti suara teriakan gemuruh dari para peserta dan tamu yang hadir di dalam gedung.

Saat tayangan diputar, sorakan bangga terdengar saat wajah-wajah atlet yang meraih prestasi bergantian ditayangkan.

Baca juga: Bagikan Bonus Atlet Peraih Medali Porprov Kalsel XI 2022, Pemkab HSU Gelontorkan Rp 1,9 Miliar

Kehebohan tak cukup sampai di situ, penampilan pemain saxophone dan biola yang membawakan instrumen lagu We Are The Champions dari Queen menambah kejutan malam itu.

Ribuan orang terhanyut dalam nada tersebut.

Puncaknya 7 orang penari tampil dengan Tari Nusantara membuat suasana malam semakin meriah.

Ketua Umum KONI Kota Banjarmasin, H Hermansyah dalam laporannya menyampaikan bahwa Malam Ramah Tamah merupakan ajang silaturahmi antara pemerintah kota, KONI Banjarmasin, para atlet, pelatih, official serta pengurus cabang olahraga.

“Kebersamaan kita tidak hanya pada saat akan berlaga, namun setelah selesai pun kita masih bersama. Kita akan terus bersama untuk memajukan olahraga di Kota Banjarmasin,” tutur Herman.

Lanjutnya ia menyampaikan, rasa bangganya terhadap Kontingen Kota Banjarmasin yang menjaga harga diri daerah.

“Prinsip kita menang punya harga diri, kalah pun juga punya harga diri. Karena kita bertanding dengan sportif dan gentlemen,” tegasnya.

Hal senada jua disampaikan Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina dalam sambutannya.