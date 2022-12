Denise Bakal Panas, Ayu Dewi Bareng Luna Maya dan Nagita Pamer Akrab

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebuah postingan artis Ayu Dewi ini bakal bikin Denise Chariesta makin panas.

Istri Regi Datau itu memposting kebersamaannya dengan Luna Maya, Nia Ramadhani dan Nagita Slavina.

Momen itu ketika Ayu Dewi, Luna Maya, Nia Ramadhani dan Nagita Slavina menghadiri ulang tahun Manoj Punjabi.

Dalam postingan itu ada foto bersama Ayu Dewi berfoto bersama Luna Maya, Nia Ramadhani dan Nagita Slavina.

Terlihat juga momen akrab antara Raffi Ahmad dan Regi Datau.

"Happy Golden 50th Pak @manojpunjabimd The Family Man with a Magnificent Vision syemalam with ma sisturssssss," tulisnya lewat akun @mrsayudewi, baru-baru ini.

Momen itu langsung diserbu netizen dan ramai-ramai menyentil Denise si Cadel.

@meryananaa: si cadel makin panass terbakar nonton postingan ini kan dia diem2 mantau akun bu ayu dan circle, ngintip2 gitu

@gianitha_axel: Ini beRkelas lho... Inget beRRRR kelas klw yang ngga bisa nyebut huruf R ga boleh gabung di sini wkwkwk

@ndarusulistyoning: Semakin mesra ibu Ayu dan Bpk RD...langgeng sampai ke Jannah nya Allah SWT....jgn di gubris perusuh2 rumah tangga...tetap setia saling mencintai kel yg berbahagia Aamiin YRA

@nellakono_23: Semua artis di undang cuman Denis yg nggk di undang

Sebelumnya, Denise Chariesta menebar tudingan soal perselingkuhan yang melibatkan istri RD dengan sosok pria berinisial RA.

Tebakan dari waeganet bahwa Insial RA adalah Raffi Ahmad dan istri dari RD yang diinsialkan AD adalah Ayu Dewi.

Netizen juga mengaitkan RD adalah sosok pria bernama Regi Datau yang tiada lain suami dari Ayu Dewi (AD).