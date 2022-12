Jadwal Semifinal FIFA World Cup Qatar 2022, Live SCTV, Indosiar dan Streaming Vidio, Nex Parabola

Jadwal Semifinal Piala Dunia 2022 atau FIFA World Cup Qatar 2022 Maroko vs Prancis, Argentina vs Kroasia, Live SCTV, Indosiar, Vidio dan Nex Parabola

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perebutan dua posisi terakhir menuju Babak Semifinal Piala Dunia 2022 atau FIFA World Cup Qatar 2022 telah berlangsung di hari Sabtu malam (10/12) dan hari Minggu dini hari lalu (11/12).

Moroko berhasil menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke Semi Final Piala Dunia setelah Youssef En-Nesyri dan tim sukses membobol pertahanan Portugal di menit ke 42 hingga unggul dengan skor 1 – 0.

Sementara pada pertandingan Inggris vs Prancis, dua gol yang dicetak Aurelien Tchouameni di menit ke 17 dan Olivier Giroud di menit ke 78, berhasil mengandaskan England berlaga di perempat final.

Dengan demikian, maroko vs Prancis resmi lolos menuju Semi Finals FIFA World Cup Qatar 2022 bersama Argentina dan Kroasia.

SCTV, INDOSIAR, Vidio, dan Nex Parabola yang berada di bawah naungan SCM Grup sebagai pemegang hak siar resmi FIFA World Cup Qatar 2022 akan terus menayangkan secara eksklusif seluruh laga hingga Final tanggal 18 Desember 2022 mendatang.

Semi Finals FIFA World Cup Qatar 2022 akan menghadirkan kontra antara Argentina dengan Croatia yang akan berlangsung pada Rabu, 14 Desember 2022 dini hari LIVE di SCTV, INDOSIAR, Vidio, dan Nex Parabola pukul 01.20 WIB.

Dilansir rilis Emtek yang diterima Banjarmasinpost.co.id Senin malam, Lionel Messie dan tim Argentina akan saling beradu

kekuatan terbaik melawan tim Kroasia.

Dilanjutkan di hari Kamis, 15 Desember 2022, pukul 01.20 WIB tayang LIVE di SCTV, INDOSIAR, Vidio, dan Nex Parabola, pertarungan France dengan Morroco dipastikan akan berlangsung sengit demi memperebutkan posisi menuju Final.

Mbappe dan skuad Le Bleus akan berupaya maksimal mengguli Morocco yang tampil gemilang sepanjang Piala Dunia 2022.

Berikutnya di hari Sabtu, 17 Desember 2022, LIVE pukul 21.00, SCTV, INDOSIAR, Vidio, dan Nex Parabola akan menayangkan World Cup Match Third Place Match dari hasil Runner Up Match Argentina vs Kroasia serta Runner Up Match France vs Morroco.

Dukung dan saksikan Timnas favorit Anda berlaga di Semi Finals FIFA World Cup Qatar 2022 LIVE di SCTV, INDOSIAR, Vidio, dan Nex Parabola.

Bagi pecinta sepak bola yang terlewat menyaksikan siaran LIVE pertandingan di Quarter Finals, tidak perlu khawatir karena SCTV juga akan menyiarkan ulang pertandingan Quarter Finals Piala Dunia 2022.

Pada hari Selasa, 13 Desember 2022 akan menayangkan kembali pertandingan antara England dengan France pada pukul 08.00 WIB, dilanjutkan dengan Argentina vs Kroasia pada pukul 08.00 WIB melalui layar kaca SCTV.

Sebanyak 64 pertandingan FIFA World Cup Qatar 2022 ditayangkan melalui media multi-platform SCM, mulai dari stasiun televisi free to air yakni SCTV, INDOSIAR, dan MOJI yang kini juga telah bertransformasi menjadi saluran TV Terestrial Digital bersama Mentari TV, saluran khusus olahraga Champions TV yang bisa disaksikan pada layanan TV satelit berlangganan Nex Parabola, hingga layanan OTT (Over The Top) Vidio dengan kemudahan akses bagi penggunanya.

