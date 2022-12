Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat ULM Sabet Juara Umum Olimpiade IPHO

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN-Prestasi membanggakan ditorehkan perwakilan mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Mahasiswa dari semester 5-7 Kesmas ULM ini berhasil menyabet juara umum di ajang The 1st Indonesian Public Health Olympiad (IPHO) atau Olimpiade Kesmas se Indonesia, Minggu (11/12/2022) kemarin.

ULM menggungguli kampus besar di Indonesia dengan meraih juara umum di atas Universitas Hasanuddin, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Indonesia dan Universitas Muslim Indonesia.

Selain itu, Prodi Kesehatan masyarakat ULM juga menjadi universitas kedua terbanyak yang mengirimkan peserta lomba di bawah Universitas Indonesia.

Olimpiade ini di buka secara resmi pada 13 Agustus 2022 lewat Zoom Conference dan streaming pada kanal Youtube AIPTKMI dan final dilaksanakan secara pada 11 Desember 2022 bertempat di Universitas Indonesia.

Vina Yulia Anhar, S.KM, Perwakilan Official Kontingen ULM, menyampaikan, Olimpiade IPHO ini bertemakan To Be Creative, Innovative and Critical Thinking as Public Health Student yang diselenggarakan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI).

"Tujuan Olimpiade ini diadakan mengembangkan kualitas mahasiswa kesehatan masyarakat dalam segi pengetahuan dan teknologi, menciptakan atmosfer kompetitif dan prestatif secara sehat dan adil," terang Vina.

Selain itu, keikutsertaan ULM di ajang ini sebagai wujud peran aktif mahasiswa kesehatan masyarakat serta sebagai wadah dalam mengasah soft dan hard skill di tingkat nasional.

"Harapan kami, dengan ikut Olimpiade ini, mahasiswa bisa memunculkan gagasan yang inovatif dan aplikatif terhadap kondisi serta permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia," tambahnya.

Ada beberapa cabang perlombaan mulai dari perorangan, duet, hingga kelompok yang dilaksanakan secara daring dan pada babak finalnya dilaksanakan secara langsung di Universitas Indonesia.

Raihan Juara Umum ULM tersebut didapatkan melalui 10 cabang lomba yakni :

Juara 1 Lomba Analisis Kebijakan Kesehatan

Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Gagasan Tertulis

Juara 2 Lomba Perancangan Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat

Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Gagasan Tertulis

Juara 3 Lomba Perancangan Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat

Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Gagasan Tertulis

Juara Harapan 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Gagasan Tertulis

Juara Harapan 1 Lomba Perancangan Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat

Juara Harapan 2 Lomba Perancangan Poster Edukasi Nasional

Juara Harapan 2 Lomba Perancangan Poster Edukasi Nasional

Juara Harapan 2 Analisis Kebijakan Kesehatan

Medali juara yang berhasil diraih atas capaian pada 10 cabang lomba

Medali Emas sebanyak 2 buah

Medali Perak sebanyak 2 buah

Medali Perunggu sebanyak 2 buah

Juara Harapan 1 sebanyak 2 buah

Juara Harapan 2 sebanyak 3 buah

(Banjarmasinpost.co.id/Noor Masrida)