Tanggapan Pelatih Barito Putera dan Pemain Usai Bermain Imbang Melawan Dewa United

BANJARMASINPOST.CO.ID, SEMARANG - Barito Putera harus rela berbagi poin dengan Dewa United, usai bermain imbang 0-0 pada laga pekan ke-13 BRI Liga 1 musim 2022/2023, Minggu (11/12/2022) malam, di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.

Atas hasil tersebut, Barito Putera masih bertahan di zona degradasi yakni di posisi 17 klasemen semetara BRI Liga 1 dengan torehan 6 poin dari 12 kali pertandingan.

Dari 12 kali bertanding, Barito Putera baru menang 1 kali, 3 kali seri, dan 8 kali kalah.

Usai pertandingan, Pelatih Barito Putera Rodney Goncalves menyampaikan pada saat konferensi pers, melawan Dewa United merupakan hal yang cukup sulit.

Lebih lanjut ia mengatakan, kedua tim sebenarnya sudah bermain terbuka dan saling menyerang, dengan begitu sangat terlihat ketatnya pertandingan.

"Laga melawan Dewa United merupakan hal yang cukup sulit. Tentu suporter menginginkan Barito Putera menang, dan jelas kami pun inginkan itu juga. Kita sudah kerja keras, tapi hasil akhir demikian," tuturnya.

Torehan satu poin itupun, menurut Rodney cukup berharga bagi Barito Putera.

Apalagi ini adalah laga pertama di BRI Liga 1 putaran pertama musim 2022/2023 Barito Putera tidak kebobolan.

"Hasil ini adalah tentu dari upaya kami setelah memperbaiki lini pertahanan. Disisi lain tim kami juga minim peluang untuk menghasilkan gol," tukasnya

Sementara itu, Pemain Barito Putera, Donny Monim, atas laga yang berakhir imbang itu, juga bersyukur atas raihan satu poin.

"Sudah seharusnya hasil ini dan mendapatkan satu poin tetap kita syukuri. Selanjutnya, kita terus memperbaiki diri lagi, fokus di laga selanjutnya, tentu untuk meraih poin penuh, dengan bekerja keras," katanya.

Berikut hasil 12 pertandingan Barito Putera pada putaran pertama BRI Liga 1 musim 2022/2023.

23-07-2022 Madura United vs Barito Putera 8-0

30-07-2022 Barito Putera vs Borneo FC 3-1

06-08-2022 PSIS vs Barito Putera 2-1

13-08-2022 PSS vs Barito Putera 1-0

18-08-2022 Barito Putera va Bali United 1-2

29-08-2022 RANS Nusantara vs Barito Putera 2-1

04-09-2022 Barito Putera vs Arema FC 1-1

11-09-2022 Barito Putera vs Persija Jakarta 0-1

16-09-2022 Persib Bandung vs Barito Putera 5-2

29-09-2022 Barito Putera vs Persik Kediri 2-2.

06-12-2022 Persebaya vs Barito Putera 3-2

11-12-2022 Barito Putera Dewa United 0-0

( Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)