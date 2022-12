Adaro Raih Best CID Manager Coal Mining Company pada E2S Awards 2022

Penghargaan Best CID Manager Coal Mining Company atas nama Zuraida Murdia Hamdie, Head of CSR Department PT Adaro Energy Indonesia, dalam ajang Energy and Mining Editor Society (E2S) Awards yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Energy and Mining Editor Society (E2S) menggelar E2S awards 2022, sekaligus Outlook Sektor ESDM 2023 bertajuk CEO’s New Vision Reforms to Shape the Energy Transition.

Acara ini diselenggarakan di Bimasena Club The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Pada ajang penghargaan tersebut, Adaro sebagai perusahaan batu bara meraih penghargaan Best CID Manager Coal Mining Company atas nama Zuraida Murdia Hamdie, Head of CSR Department PT Adaro Energy Indonesia.

Ketua Dewan Juri E2S Awards 2022, Lili Hermawan, menyerahkan trofi penghargaan kepada Zuraida sebagai insan CSR perusahaan tambang batu bara yang berhak mendapatkan Best CID (Community, Innovation and Development) Manager.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan E2S. Bagi saya, penghargaan ini sesungguhnya dipersembahkan untuk seluruh Adaro CSR Warriors yang setiap hari dengan penuh semangat dan kesungguhan bekerja untuk terwujudnya Adaro Nyalakan Perubahan,” ungkap Zuraida.

Lebih lanjut dia mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bukti bahwa hasil kerja Adaro telah mampu menghasilkan dampak dan menarik perhatian banyak pihak, termasuk media.

“Bagi saya, sebuah penghargaan adalah sebuah bentuk pengingat bahwa kita telah sampai pada satu titik, bukan titik akhir, tetapi titik awal baru untuk performa dan pencapaian yang lebih baik dan lebih berdampak” tambahnya.

Pihaknya menyampaikan terimakasih untuk E2S atas penghargaan yang diberikan dan juga kepada pimpinan Adaro yang tiada henti menjadikannya sebagai insan pembelajar sejati.

Serta, berterimah kasih juga kepada para rekan kerja, semua stakeholder CSR Adaro yang selalu menjadi bagian dari keberhasilan ini.

“Mari, terus bersemangat menyalakan perubahan untuk Indonesia dan dunia yang lebih indah dan sejahtera," ajaknya.

Sementara itu, E2S Awards 2022 sebagai ajang penghargaan kepada insan dan perusahaan atau badan usaha sektor energi dan sumber daya mineral yang memilki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan.

Dan juga, bertanggungjawab terhadap aspek-aspek Health, Safety, Security, and Environmental atau HSSE dalam kegiatan operasinya.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh para juri dalam memberikan penilaian.

Di antaranya, melakukan media monitoring selama satu tahun dari periode Januari hingga Desember 2022 untuk melihat informasi yang muncul di media terkait dengan pemberitaan di sektor ESDM.

Kemudian, dari media monitoring tersebut, Dewan Juri bisa melihat aksi yang dilakukan perusahaan sekaligus melihat kinerja dari para CEO dan direksinya.

Juga dilakukan verifikasi dengan melibatkan para pakar CSR dan konfirmasi terhadap stakeholder terkait.

Trakhir adalah melakukan media visit untuk menilai bagaimana penanganan-penanganan program di lapangan. (AOL/*)