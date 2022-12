Jadwal Bola Siaran TV Malam Hari ini, Arsenal vs AC Milan Live INews, Argentina vs Kroasia di SCTV

Banner pertandingan Arsenal vs AC Milan yang mengisi jadwal sepakbola malam di tv hari ini, Selasa (13/12/2022), siaran langsung dan Live Streaming INews TV. Selain itu ada laga Piala Dunia 2022 Argentina vs Kroasia yang juga tayang malam hari ini di tv SCTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal sepakbola malam hari ini, Selasa (13/12/2022) hingga Rabu (14/12/2022) dimana ada laga Arsenal vs AC Milan hingga Argentina vs Kroasia.

Jadwal siaran bola malam hari ini akan diwarnai sejumlah pertandingan dari ajang Liga 1 2022/2023, Dubai Super Cup 2022 hingga Piala Dunia 2022.

Pertandingan hari ini dimulai laga-laga Liga 1 2022/2023 yang tayang di tv lokal Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Akan ada tiga laga Liga 1 jadi ini, yakni Persebaya vs Persik, Persita vs Rans Nusantara FC dan PSIS vs Persija Jakarta.

Laga Persebaya Surabaya vs Persik Kediri akan dimulai pukul 15.00 WIB, berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman DIY.

Sedangkan Persita Tangerang vs Rans Nusantara FC kick off pukul 18.00 WIB, langsung dari Stadion Sultan Agung Bantul.

Berikutnya, PSIS Semarang vs Persija Jakarta digelar di Stadion Maguwoharjo pukul 20.15 WIB.

Selain itu, malam ini juga ada laga uji coba klub-klub Eropa, yakni Arsenal vs AC Milan yang tayang di INews TV pada jam 21.00 WIB.

Laga Arsenal vs AC Milan merupakan bagian dari ajang mini turnamen Dubai Super Cup 2022 yang disiarkan langsung gratis di INews TV.

Jadwal bola malam hari ini akan ditutup pertandingan semifinal Piala Dunia 2022 mempertemukan Argentina vs Kroasia pada Rabu (14/12/2022) dini hari jam 02.00 WIB yang bisa ditonton lewat siaran langsung SCTV.

Laga yang akan memperebutkan tiket final piala Dunia 2022 ini digelar di Stadion Ikon Lusail, Al Daayen, Qatar.

Jadwal Bola Malam ini dan TV yang Menyiarkan:

Selasa (13/12/2022)

Liga 1

15.00 WIB Persebaya vs Persik - Live Indosiar

18.00 WIB Persija vs RANS - Live Indosiar

20.15 WIB PSIS vs Persija - Live Indosiar

Uji Coba:

21.00 WIB Arsenal vs AC Milan - Live INews TV

Kamis (14/12/2022)

Piala Dunia 2022

02.00 WIB Argentina vs Kroasia - Live SCTV

Catatan: jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

