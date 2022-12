Research Center Unit FK ULM Gelar Seminar Health Science International Conference

Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE. MSi, (kanan) sebagai keynote speaker pada seminar The 3rd HESICON yang diselenggarakan Unit Pusat Riset (UPR) atau Research Center Unit Fakultas Kedokteran (FK ULM), Selasa (13/12/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Unit Pusat Riset (UPR) atau Research Center Unit Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat ( FK ULM) menggelar seminar The 3rd HESICON, Selasa-Rabu (13-14/12/2022).

Seminar bertajuk Dillemas and Problem Solving of Health in Wetlands Environment menghadirkan Rektor ULM Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE. MSi, sebagai keynote speaker.

Ketua Research Center FK ULM, Prof. Dr. Nia Kania, dr.Sp.PA(K), mewakili Dekan dan sebagai ketua panitia membuka acara ini.

Ditemui di sela acara, Prof Nia menyampaikan, Unit Pusat Riset adalah bagian dari Fakultas Kedokteran ULM bertujuan mendukung program mahasiswa, dosen dan para peneliti untuk melakukan penelitian.

"Unit riset ini mewadahi kegiatan riset, publikasi penelitian dan update keilmuan. Jadi kegiatan ini kami laksanakan setiap tahun dan ini sudah tahun ketiga," terangnya.

Foto bersama di tempat acara seminar The 3rd HESICON yang diselenggarakan Unit Pusat Riset (UPR) atau Research Center Unit Fakultas Kedokteran (FK ULM), Kalimantan Selatan, Selasa (13/12/2022).

Tema yang diusung pada seminar ini adalah Dilema dan Problem Solving Kesehatan di lingkungan lahan basah.

Lingkungan lahan basah merupakan dimensi fisik yang berkaitan erat dengan Kesehatan masyarakat di sekitarnya khususnya di Kalimantan Selatan.

"Lingkungan lahan basah sudah banyak dikaitkan dengan sejumlah penyakit, dampak kesehatan lainnya di antaranya cemaran logam berat, atau pestisida yang menimbulkan risiko kesehatan," urai Prof Nia.

Untuk itu, diperlukan pengetahuan terkini dan kerja sama berbagai pihak sebagai langkah pemecahan masalah kesehatan di lingkungan tersebut.

"Kami harapkan, seminar ini juga bisa meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait masalah kesehatan di lingkungan lahan basah," tutup Prof Nia.

Sedangkan dalam materi yang disampaikan Rektor ULM, mengapresiasi langkah Fakultas Kedokteran yang menggelar seminar ini.

Berbicara lingkungan lahan basah, ujar Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachrim, berarti berbicara mengenai geografis Kalimantan Selatan secara khusus yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan basah.

"Dalam lingkup akademisi, terkhusus di Universitas Lambung Mangkurat, lahan basah dapat dilihat dari berbagai perspektif, ada di kawasan pesisir, pegunungan, hingga lahan-lahan bekas tambang batubara, yang berubah topografinya, menjadi danau kecil atau besar dan itu juga masuk dalam lahan basah," papar Rektor.

Ada pula lahan basah yang masuk kategori lahan gambut yang juga tidak asing bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.