Jadwal Bola Siaran TV Malam ini, Dewa vs Persib Live Indosiar, Prancis vs Maroko Live SCTV

Jadwal Semifinal Piala Dunia 2022 atau FIFA World Cup Qatar 2022 Maroko vs Prancis, Argentina vs Kroasia, Live SCTV, Indosiar, Vidio dan Nex Parabola

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal sepakbola malam hari ini, Rabu (14/12/2022) hingga Kamis (15/12/2022) dimana ada laga Arsenal vs AC Milan hingga Argentina vs Kroasia.

Jadwal siaran bola malam hari ini akan diwarnai sejumlah pertandingan dari ajang Liga 1 2022/2023 hingga semifinal Piala Dunia 2022 Prancis vs Maroko.

Pertandingan hari ini dimulai laga-laga Liga 1 2022/2023 yang tayang di tv lokal Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Dari gelaran Liga 1 2022 pekan 14 ada tiga pertandingan yang tayang di Indosiar yakni Persikabo 1973 vs Arema FC, Persis Solo vs Barito Putera, dan Dewa United vs Persib Bandung

Sedangkan perebutan tiket final Piala Dunia 2022 tersaji antara Prancis vs Maroko yang akan disiarkan langsung SCTV dan Indosiar Kamis (15/12/2022) dini hari WIB.

Pemenang laga ini akan menjadi lawan Argentina di laga final Piala Dunia 2022, dimana Lionel Messi dkk lebih dulu menggapai laga puncak usai menggunduli Kroasia 3-0.

* Preview Prancis vs Maroko

Salah satu persaingan yang ditengarai bakal sengit diprediksi terjadi di sektor sayap.

Prancis punya Kylian Mbappe sedangkan Maroko bakal mengandalkan Achraf Hakimi.

Kedua pemain ini tentu sudah paham satu sama lain karena merupakan rekan setim di PSG.

Mbappe selalu dipercaya oleh pelatih Didier Deschamps untuk masuk starting line-up di setiap pertandingan Piala Dunia 2022 ini.

Hanya saat melawan Tunisia saja ia bermain sebagai pemain pengganti. Selebihnya, Mbappe selalu menjadi starter dengan total 387 menit bermain.

Mbappe membuktikan kepercayaan itu dengan menjadi top skor sementara Piala Dunia 2022 dengan perolehan 5 gol.

Ia juga telah menyumbang 2 assists, terbanyak kedua setelah Antoine Griezmann, Bruno Fernandes, dan Harry Kane, masing-masing dengan 3 assists.