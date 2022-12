Kompetisi Futsal Antar Pelajar se Kalsel, Hasil Laga dan Jadwal Lengkap Munthe Student Cup 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 30 tim futsal dari 15 laga terbagi dari kategori SMP dan SMA bertanding Rabu (14/12/2022), pada Kompetisi Futsal antar pelajar se-Kalimantan Selatan (Kalsel) Munthe Student Cup 2022, di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin.

Ketua Pelaksana Munthe Student Cup 2022, Rois Togap Siregar menyampaikan, dari 15 laga itu, empat laga kategori SMP dan 11 laga kategori SMA.

"Kalau Selasa kemarin hanya SMP, hari Rabu ada SMP dan SMA," ucapnya, Kamis (15/12/2022).

Dari 15 laga kemarin, maka hanya 15 tim yang menang berhak lolos ke laga selanjutnya.

"Dari 15 laga, ada tiga laga yang harus ditentukan melalui adu penalti," jelasnya.

Berikut hasil 15 laga yang berlangsung Rabu (14/12) kategori SMP dan SMA.

SMP Ukhuwah ( 0 vs 10 ) SMPN 19 BJM

SMPN 10 BJM ( 1 vs 3 ) SMPN 9 BJB

SMPN 29 BJM ( 1 vs 1 ) SMP CMI (PK 3-4)

SMPN 20 BJM ( 1 vs 2 ) SMPN 1 BJM A

SMKN 5 BJM A ( 0 vs 2 ) SMAN 1 Barabai

SMAN 3 BJM C ( 3 vs 2 ) SMAN 2 BJB

SMAN 13 BJM B ( 0 vs ) SMKN 2 BJB B

SMAN 12 BJM ( 3 vs 3 ) SMAN 2 Paringin (PK 2-1)

SMKN 3 BJM A ( 3 vs 1 ) SMAN 13 BJM A

SMKN 2 BJB A ( 3 vs 1 ) SMAN 5 BJM A

SMK Muhammadiyah BJM ( 1 vs 5 ) SMA Gibs

SMAN 2 BJB ( 2 vs 3 ) SMAN 5 BJM A

SMKN 1 BJM A ( 1 vs 3 ) SMAN 4 BJM

SMAN 1 BJM ( 5 vs 2 ) SMAN 6 BJM

MA Al Falah ( 2 vs 2 ) MAN 1 BJM (PK 3-4)

Jadwal lengkap pertandigan Munthe Student Cup kategori SMP dan SMA Kamis (15/12/2022).

10.00 Wita : SMPN 30 BJM vs SMPN 15 BJM

10.40 Wita : SMAN 2 MTP vs SMA CMI

11.20 Wita : SMPN 27 BJM vs SMPN 9 BJB

12.00 Wita : SMP CMI vs SMPN 2 BJM B

12.40 Wita : MTS Nimatul Aziz vs SMPN 3 BJM

13.20 Wita : SMPN 19 BJM vs SMPN 4 BJM A

14.00 Wita : MAN 2 BJM vs SMAN 5 BJM B

14.40 Wita : SMAN 2 BJM A vs SMKN 2 BJM

15.00 Wita : SMPN 9 BJM vs SMP GIBS

15.40 Wita : SMKN 1 BJM B vs SMAN 8 BJM

16.20 Wita : SMAN 2 BJM B vs SMK NU

17.00 Wita : MTS Al Falah vs SMPN 1 BJM A

17.40 Wita : SMPN 1 BJM B vs SMPN 5 BJM B

( Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)