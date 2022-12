Tingkatkan Mutu Pendidikan, UNISM Banjarmasin Bersama AEI Gelar Internasional Converence

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Australia Education Indonesia (AEI) bekerjasama dengan Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin melaksanakan kegiatan Internasional Converence.

Kegiatan yang digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, pada Kamis (15/12/2022) itu sebagai langkah awal untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Terlebih, Australia masuk dalam 10 negara terbaik di bidang pendidikan.

"Untuk itu kita ingin berkolaborasi, guna standarisasi pendidikan di Indonesia," kata Chief Director of AEI, Anggrita Sari.

Pada kegiatan ini hadir narasumber dari My Dream College (MDC), dan School Curriculum and Standards Authority (SCSA) by The Government of Western Australia, yang menawarkan kerja sama penerapan kurikulum pembelajaran internasional.

Menurut Anggrita, kedua lembaga tersebut siap bekerjasama guna mendampingi dalam penerapan kurikulum internasional.

"Bagi yang ingin, mereka siap menda.pingi dari mulai persiapan hingga evaluasi proses teaching learning yang dilakukan," tambah Wakil Rektor UNISM Banjarmasin ini.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memfasilitasi untuk Perguruan tinggi, hingga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar negeri.

"Untuk itu kita harus berpatner. UNISM bakal menjadi yang pertama yang melakukan kerjasama di Kalsel dengan SCSA by The Government of Western Australia, karena tahun depan kita akan menyiapkan internasional program di UNISM," tambahnya.

Kegiatan ini dibuka Gubernur Kalsel, yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suparno.

Di hadapan peserta dari berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, dia menyampaikan pentinya kerja sama internasional dalam bidang pendidikan, untuk menunjang kulitas sumber daya manusia.

"Kita menyambut baik kegiatan ini, tentu sangat penting hal seperti ini, untuk menyongsong ibu kota negara di Kalimantan," ungkapnya.

Sementara itu, Director of high performance department of education New south wales Australia and Founder of MDC, Ahmed Mohamed Deria menyampaikan, kurikulum yang diterapkan akan menunjang kapasitas diri, dimulai dari pendidiknya, mahasiswa, hingga manajemen.

"Keuntungan dari patnersif ini akan membantu menyiapkan suatu pendidikan yang bermutu," tambahnya, dalam bahasa inggris.

Pada kesempatan kegiatan ini, UNISM juga melakukan penandatanganan notakesepahaman dengan SCSA by The Government of Western Australia dan MDC.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)