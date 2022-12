Bank Kalsel Raih Penghargaan GCG dan Risk Managemen. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bank Kalsel raih apresiasi bergengsi pada event yang diselenggarakan Majalah Economic Review atas keberhasilan dalam menerapkan manajemen risiko yang baik, penerapan IT Governance dan Resource yang memadai dalam penerapan prinsip dan penerapan tata kelola.

Pada kesempatan ini, Bank Kalsel berhasil memperoleh anugerah penghargaan 3rd The Best GCG Management-VII-2022 (Kategori : Asset Rp.15T - Rp.20T) dan 3rd The Best Indonesia Enteprise Risk Management-V-2022 (Kategori : Asset Rp.15T - Rp.20T).

Ajang tersebut diselenggarakan oleh Majalah Economic Review bekerjasama dengan Indonesia Asia Institute, Indonesia Leaders Foundation, Perempuan Pemimpin Indonesia, Ideku Group dan didukung dewan juri yang independen dan profesional dari IPMI International Business, Perbanas Institute dan Universitas Pertamina.

Raihan ini menegaskan penerapan prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik oleh Bank Kalsel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan juri menilai kinerja tata kelola perusahaan dan manajemen risiko berdasarkan data publik yang diperoleh dari website, Laporan Tahunan 2021 dan info publik lainnya.

Penilaian dilakukan kepada 1.000 perusahaan publik Tbk dan non Tbk, dimana penyaringan diawali dari

kinerja keuangan, Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) dan Risk

Management Process per Desember 2021.

Penghargaan diterima oleh Suriadi selaku Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, mewakili

Direktur Utama Bank Kalsel secara daring via Zoom Meeting (16/12).

Suriadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan.

“Mewakili manajemen dan seluruh insan Bank Kalsel, mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya atas penghargaan yang diberikan oleh Economic Review dan Dewan Juri atas penghargaan yang diberikan. Semoga melalui raihan ini, menjadikan kami semakin bersemangat dalam bekerja untuk memberikan kinerja dan layanan terbaik bagi masyarakat” tutur Suriadi.

Ditambahkan Suriadi, penghargaan ini tidak lepas dari dukungan seluruh pemegang saham dan nasabah setia Bank Kalsel.

“Kami harap penghargaan ini dapat memacu seluruh insan Bank Kalsel untuk meningkatkan kinerja, tata kelola perusahaan dan penerapan manajemen risiko yang lebih baik lagi sehingga membuat prestasi Bank Kalsel semakin baik lagi di tengah transformasi digital yang kami lakukan untuk

nasabah setia,” tandasnya. (AOL)