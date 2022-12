Argentina vs Prancis Final, Deschamps Ingin Menjadi Manajer Kedua yang Memenangkan Dua Piala Dunia

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps. Link Live Streaming Final Piala Dunia Argentina vs Prancis via Indosiar, SCTV dan Vidio.com ada disini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Didier Deschamps akan berusaha menjadi manajer kedua yang memenangkan dua Piala Dunia saat Timnas Prancis menghadapi Argentina di final pada hari Minggu.

Deschamps sangat terlibat dalam dua kemenangan Piala Dunia Prancis sebelumnya, memainkan peran sebagai pemain dan pelatih.

Dia menjadi kapten negaranya untuk trofi Piala Dunia pertama mereka pada tahun 1998 berkat kemenangan 3-0 atas Brasil di final turnamen kandang mereka.

Dua puluh tahun kemudian, Deschamps memimpin kemenangan final 4-2 melawan Kroasia yang memastikan Prancis menjadi juara. Juara dunia untuk kedua kalinya.

Setelah menikmati kesuksesan di Rusia empat tahun lalu, Deschamps kini berpeluang menjadi orang kedua yang menjuarai dua Piala Dunia sebagai manajer.

Vittorio Pozzo adalah satu-satunya orang yang mencapai prestasi tersebut setelah dia memimpin Italia menuju kejayaan pada tahun 1934 dan 1938.

Hanya Helmut Schon - yang mengelola Jerman Barat dari 1964 hingga 1978 - yang memenangkan lebih banyak pertandingan Piala Dunia (16) daripada 14 kemenangan yang diawasi Deschamps sebagai bos Prancis.

Kiper Hugo Lloris juga memiliki kesempatan untuk mencatatkan namanya ke dalam buku sejarah, seperti halnya Kylian Mbappe, yang bertujuan untuk memecahkan rekor mencetak gol di final hari Minggu.

