Arsenal Memanfaatkan Ketidakpastian Jose Mourinho Untuk Transfer Pemain Terbaik AS Roma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tim Liga Inggris, Arsenal dilaporkan tertarik untuk mengontrak Nicolo Zaniolo dari Roma di tengah keraguan atas masa depan jangka panjang Jose Mourinho.

Bos Roma telah dikaitkan dengan pekerjaan Portugal setelah Fernando Santos dibebaskan dari tugasnya karena gagal memenangkan Piala Dunia 2022 kalah dari Maroko di perempat final.

Mourinho sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk mengelola tim nasional.

Zaniolo, 23 tahun, bisa dibilang adalah pemain terbaik Roma.

Gelandang serang ini telah menjadi pemain reguler di bawah Mourinho sejak pulih dari cedera ligamen lutut beruntun.

Dia dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Serie A musim 2018/19 sebelum cedera itu.

Seperti dilansir Roma Giallorossa, Arsenal telah menanyakan ketersediaan Zaniolo di tengah ketidakpastian seputar masa depan Mourinho.

Manchester United, Tottenham dan pemimpin Serie A Napoli juga diyakini tertarik untuk mengontrak pemain internasional Italia itu.

Zaniolo memiliki sisa kontrak 18 bulan, yang berarti Roma dapat dipaksa untuk menjualnya jika dia memasuki tahun terakhir dari kontraknya di musim panas.

Diklaim sang pemain ingin memperbarui kontraknya dan tetap menjadi pemain Roma, namun tuntutan gajinya bisa bermasalah.

Zaniolo dilaporkan menginginkan €4,5 juta per tahun (sekitar £75.000 per minggu) plus bonus, tetapi Roma hanya menawarkan €4 juta per tahun (sekitar £67.000 per minggu).

Arsenal, United dan Tottenham semua akan mampu menawarkan pemain £75.000 per minggu, jika tidak lebih.

Diyakini Arsenal atau rival mereka untuk mendapatkan tanda tangan Zaniolo telah mengajukan tawaran untuk mengontraknya pada Januari.

Transfer di musim panas lebih mungkin untuk The Gunners karena keinginan mereka untuk menandatangani pemain internasional Ukraina Mykhaylo Mudryk, 21, dari Shakhtar Donetsk pada Januari.