Jadwal Jam Siaran SCTV Closing Ceremony Piala Dunia 2022 Malam Ini, Daftar Penghibur yang Tampil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal jam siaran bola Closing Ceremony Piala Dunia 2022 yang tayang Siaran Langsung SCTV dan Indosiar, hari ini Minggu (18/12/2022) ini.

Jadwal siaran langsung dan dan Live Streaming SCTV Plus closing ceremony Piala Dunia 2022 mulai pukul 20.30 WIB.

Bertema 'A Night to Remember', upacara penutupan FIFA World Cup 2022 ini bakal di meriahkan beberapa penghibur.

Mata jutaan orang di seluruh dunia akan terpaku di Stadion Lusail pada hari Minggu saat Argentina menghadapi Prancis di final Piala Dunia 2022.

Messi, Mbappé, Julián Álvarez, Griezmann, Scaloni dan Deschamps akan menjadi pusat perhatian tetapi sebelum pertandingan dimulai, tirai akan diturunkan pada turnamen dengan serangkaian bintang yang akan tampil di upacara penutupan resmi.

Disebut sebagai “ A Night to Remember ”, sederet musisi akan membawakan mashup lagu-lagu dari Soundtrack Resmi Piala Dunia yang menandai momen tak terlupakan dari turnamen tersebut.

Tampil langsung di Lusail Iconic stadium adalah Davido dan Aisha yang akan membawakan '(Hayya Hayya) Better Together ', Ozuna dan Gims akan membawakan lagu 'Arhbo', dengan barisan lengkap 'Light the Sky' akan dipersembahkan oleh Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad dan Manal.

Upacara penutupan diharapkan berlangsung sekitar 15 menit dengan para penggemar didorong untuk duduk lebih awal dengan pintu dibuka di stadion berkapasitas 85.000 yang mengesankan dua jam sebelum waktu kick-off setempat pukul 22.00 WIB.

Setelah miliaran orang di seluruh dunia menonton 63 pertandingan selama satu bulan, tirai Piala Dunia FIFA 2022 Qatar akan ditutup.

Seperti yang diharapkan, penutupan yang lebih tinggi akan menyusul.

