LINK Live Streaming Argentina vs Prancis Final World Cup 2022 Siaran Langsung SCTV Jam 22.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Argentina vs Prancis di Final Piala Dunia 2022, Minggu (18/12/2022) via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio. Lionel Messi dan Kylian Mbappe main.

Siaran Langsung Final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis via Live Streaming SCTV dan Live Streaming Indosiar ini mulai pukul 22.00 WIB.

Selain Siaran Langsung SCTV, link Live Streaming Piala Dunia laga Argentina vs Prancis di babak Final bisa diakses via Live Streaming Vidio.com.

Setelah 63 pertandingan, sekitar 166 gol dicetak dan ratusan ribu penggemar di dalam stadion, Piala Dunia 2022 di Qatar telah mencapai kesimpulannya dengan final Piala Dunia antara Prancis dan Argentina.

Turnamen musim dingin akan menampilkan Stadion Lusail menjadi tuan rumah bagi 88.966 orang, dengan ratusan juta lainnya menonton dari seluruh dunia untuk acara sepak bola yang paling dinantikan di planet ini.

Kedua negara akan saling berhadapan di padang pasir Qatar pada hari Minggu dalam bentrokan para raksasa, dengan Lionel Messi berusaha untuk memenangkan Piala Dunia pertamanya pada upaya kelima.

Tetapi jika dia ingin menginspirasi Albiceleste untuk meraih kemenangan bersejarah, yang akan menjadi yang pertama sejak 1986.

Tim asuhan Lionel Scaloni harus melewati rekan setimnya Kylian Mbappe dan kawan-kawan.

Meskipun masih harus dilihat apakah pasangan tersebut dapat bertahan dalam situasi seperti itu. pertemuan yang menegangkan setelah muncul keraguan atas hubungan mereka.

Prancis selamat dari ancaman kesehatan setelah kasus flu unta melanda kamp mereka di Qatar, dengan lima pemain kembali berlatih setelah terserang penyakit.

Les Bleus akan yakin skuad mereka akan fit dan bersemangat untuk acara pameran hari ini saat mereka bertarung untuk menjadi juara dunia sekali lagi.

Head to Head

30 Juni 2018 : Prancis vs Argentina 4-3 (16 Besar Piala Dunia 2018)

11 Februari 2009 : Prancis vs Argentina 0-2 (Laga Persahabatan)

7 Februari 2007 : Prancis vs Argentina 0-1 (Laga Persahabatan)

26 Maret 1986 : Prancis vs Argentina 2-0 (Laga Persahabatan)

6 Juni 1978 : Argentina vs Prancis 2-1 (Fase Grup Piala Dunia 1978)

26 Juni 1977 : Argentina vs Prancis 0-0 (Laga Persahabatan)

18 Mei 1974 : Prancis vs Argentina 0-1 (Laga Persahabatan)

25 Juni 1972 : Prancis vs Argentina 0-0 (Laga Persahabatan)

13 Januari 1971 : Argentina vs Prancis 2-0 (Laga Persahataban)

8 Januari 1971 : Argentina vs Prancis 3-4 (Laga Persahabatan)

3 Juni 1965 : Prancis vs Argentina 0-0 (Laga Persahabatan)

15 Juli 1930 : Argentina vs Prancis 1-0 (Fase Grup Piala Dunia 1930)

Catatan Hasil 5 Pertandingan Terakhir

Argentina