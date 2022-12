Jadwal Bola Siaran TV Hari ini, Piala AFF 2022 Tayang di INews Ada Thailand, Liga 1 Live Indosiar

Jadwal siaran langsung bola hari ini, Selasa (20/12/2022) diwarnai laga pembukaan Piala AFF 2022 Grup A ada Kamboja vs Filipina dan Brunei vs Thailand yang tayang di INews TV dan Live Streaming TV Online RCTI Plus.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal sepakbola hari ini, Selasa (20/12/2022) dimana ada sejumlah pertandingan menarik dari Liga 1 Indonesia dan Piala AFF 2022

Hari ini ada dua kompetisi sepakbola yang akan tayang di tv lokal Indonesia, yakni Liga 1 2022 di Indosiar dan Piala AFF 2022 di INews TV.

Untuk Piala AFF 2022, hari ini merupakan laga pembukaan dimana ada dua pertandingan dari Grup A Kamboja vs Filipina dan Brunei vs Thailand yang tayang di INews TV dan Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Sebagai informasi, di Grup A Piala AFF 2022 ini juga terdapat Timnas Indonesia.

Namun Timnas Indonesia dijadwalkan baru akan bermain mulai Jumat (23/12/2022) nanti dengan melawan Kamboja.

Sementara itu, hari ini juga akan berlangsung lanjutan Liga 1 2022/2023 pekan 16 dimana ada laga Arema FC vs Madura United FC, Barito Putera vs Bhayangkara FC dan ditutup laga Persija Jakarta vs Dewa United yang semua tayang di Indosiar.

* Hasil Liga 1

PSM Makassar dan PSS Sleman meraih kemenangan atas lawan masing-masing pada pekan ke-16 Liga 1 2022-2023.

PSM Makassar mengalahkan PSIS Semarang, sedangkan PSS Sleman menang atas Bali United pada pertandingan yang berlangsung Senin (19/12/2022) malam WIB.

Dikutip dari Kompas.com, laga PSM vs PSIS di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, berakhir dengan skor 2-0. Gol-gol kemenangan PSM diborong oleh Kenzo Nambu pada menit keenam dan 90+1'.

Hasil melawan PSIS mengantarkan PSM ke puncak klasemen Liga 1 2022-2023 dengan perolehan 32 poin.

PSM menempati urutan teratas setelah menggeser Borneo FC yang sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan RANS Nusantara FC.

Borneo FC kini menghuni posisi kedua dengan torehan 31 poin, terpaut satu angka dari PSM Makassar.

Sementara itu, PSS Sleman berhasil mengakhiri tren negatif dengan kemenangan atas Bali United di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.