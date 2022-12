Makan Sepuasnya, Menu Khusus Natal dan Tahun Baru ala Best Western Kindai Hotel Banjarmasin

Sajian spesial untuk natal dan tahun baru di Best Western Kindai Hotel Banjarmasin

Best Western Kindai Hotel Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menyambut akhir tahun yang akan segera tiba, berbagai restoran maupun hotel mulai menawarkan berbagai aneka sajian spesial Natal maupun tahun baru.

Best Western Kindai Hotel Banjarmasin menawarkan promo Special yaitu “Joyful Christmas Dinner Buffet” yang berlaku pada 24 Desember 2022 dan “R3tro Nite Party” berlaku 31 Desember 2022.

Menawarkan konsep Restoran All You Can Eat atau makan sepuasnya.

Bagi yang suka makan banyak pas sekali untuk mencoba.

Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau yaitu Rp 125.000,- net / pax untuk Joyful Christmas & Rp. 300.000,- net / pax untuk R3tro Nite Party.

Chef Best Western Kindai Hotel Banjarmasin, Firdaus mengatakan, menu yang ditawarkan sangat beragam dengan taste Asian dan Western yang sangat khas dan menonjol.

Salah satu menu yang ditampilkan nanti Roasted Chicken dengan berbagai macam pilihan saos.

Serta banyak menu baru yang akan dihidangkan saat malam natal dan malam tahun baru

Selain Promo Dinner Buffet, Best Western Kindai Hotel Banjarmasin menawarkan paket promo kamar periode check in 24 Desember 2022 untuk Joyful Christmas Room package di harga 799.000,- including 1 kamar untuk 1 malam di type kamar Superior, breakfast dan dinner buffet untuk 2 orang.

Serta promo malam tahun baru periode check in 31 Desember 2022 untuk R3tro Nite Room package di harga 1.750.000,- including 1 kamar untuk 1 malam di type kamar Superior, breakfast & dinner untuk 2 orang.

Untuk sistem pemesanan Christmas & New Years Dinner disarankan untuk memesan beberapa hari sebelumnya.

Tunggu apalagi, segera hubungi Best Western Kindai Hotel Banjarmasin agar dapat menikmati Festive Season merayakan malam Natal dan Tahun baru yang penuh kasih bersama keluarga.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)