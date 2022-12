Raih Predikat A Pengukuran FIR on ML/TF, Hanawijaya : Saya Persembahkan untuk Insan Bank Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) mengadakan Diseminasi Financial Integrity Review & Rating on Money Laundering/Terrorism Financing (FIR on ML/TF).

Kegiatan ini, bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan evaluasi integritas sistem keuangan Indonesia dari perspektif rezim APU PPT yang bertujuan menjaga integritas sistem keuangan Indonesia.

Kegiatan dihadiri Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Pejabat eselon I dan II dilingkungan PPATK, Perwakilan Lembaga Lembaga Pengawas dan Pengatur, Perwakilan Lembaga Penegak Hukum.

Tim Ahli dan Akademisi dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Universitas Jember, Universitas Airlangga, Politeknik Statistik STIS, Kroll Indonesia, Direktur Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (Bank, Non-Bank,) dan Direktur PBJ.

Hasil pengukuran FIR on ML/TF merupakan hasil evaluasi atas tingkat komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Kemudian, tingkat implementasi tata kelola pelaporan APU PPT, dan tingkat kepatuhan Pihak Pelapor terhadap kewajiban pelaporan bagi Bank

Umum dan BPR, Penyedia Jasa Keuangan Non Bank, serta Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Melalui hasil pengukuran ini, diharapkan dapat menjadi saran perbaikan dalam rangka mendukung kondisi penguatan integritas keuangan, memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan keamanan negara serta keberlanjutan stabilitas keuangan terutama dalam menciptakan iklim investasi yang

baik.

Pada kegiatan Diseminasi Penilaian Financing Integrity Rating (FIR) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, tersebut, Bank Kalsel berhasil meraih Piagam Penghargaan dengan Predikat A atau Sangat Baik atas pengukuran FIR on ML/TF yang

dilakukan PPATK pada bulan September - Oktober 2022.

Hal ini mencerminkan tingkat komitmen dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT, tingkat implementasi tata kelola pelaporan APU PPT sesuai ketentuan LPP dan pedoman pelaporan PPATK dan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas keseluruhan laporan yang disampaikan.

Piagam Penghargaan diterima oleh Direktur Utama Bank Kalsel yang dalam hal ini diwakili Kepala Bagian APU & PPT Divisi Manajemen Risiko Bank Kalsel, Gessy Mayriris Pasaribu.

Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya, menyampaikan apresiasinya terhadap PPATK atas penilaian yang telah diberikan, serta berkomitmen untuk senantiasa menjaga integritas seluruh insan Bank Kalsel dari risiko TPPU/TPPT.

"Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas Piagam Penghargaan yang telah

diberikan PPATK dengan mengganjar Predikat A atau Sangat Baik pada pengukuran FIR on ML/TF. Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh Insan Bank Kalsel yang senantiasa menjaga integritasnya menghindari transaksi keuangan menyangkut TPPU/TPPT," ujarnya.

Hanawijaya menyatakan, Bank Kalsel berkomitmen untuk mempertahankan maupun meningkatkan indikator penilaiain FIR on ML/TF menjadi lebih baik lagi dimasa akan datang, sehingga berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat integritas

sektor keuangan Indonesia dari risiko TPPU & TPPT. (AOL)