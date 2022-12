Jadwal Bola Siaran TV Hari ini, Persebaya dan Persib Live Indosiar, Piala AFF Ada Malaysia di INews

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal sepakbola siaran langsung di tv lokal hari ini, Rabu (21/12/2022) dimana ada pertandingan menarik dari lanjutan Liga 1 Indonesia dan Piala AFF 2022.

Hari ini ada dua kompetisi sepakbola yang akan tayang di tv lokal Indonesia, yakni Liga 1 2022 di Indosiar dan Piala AFF 2022 di INews TV.

Untuk Piala AFF 2022, hari ini merupakan laga perdana dari Grup B antara Myanmar vs Malaysia dan Laos vs Vietnam yang tayang di INews TV dan Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Sementara itu, dari gelaran Liga 1 ada tiga laga yang akan tayang di Indosiar, yaitu Persebaya vs Persis Solo, kemudian Persib vs Persita Tangerang.

* Rekap Hasil Liga 1

Berikut update hasil klasemen Liga 1 2022/2023 setelah menggelar tiga laga seru pada hari, Selasa (20/12/2022).

Madura United berhasil mengkudeta posisi puncak klasemen lagi setelah menghentikan laju Arema FC pada pekan 16.

Tersaji di Stadion Sultan Agung, Madura United menang dua gol tanpa balas lewat gol yang dicetak Beto Goncalvebuat Mulinha.

Kemenangan tersebut tak hanya membuat Madura United memuncaki klasemen dengan menyamai poin milik PSM Makassar saja.

Melainkan juga, kemenangan tersebut menghentikan laju Arema FC yang menang lima laga beruntun sebelumnya.

Kini, Madura United sama-sama mengoleksi 32 poin dengan PSM Makassar selaku runner-up sementara.

Lalu, Persija memperkokoh diri di posisi lima besar klasemen setelah menang susah payah melawan Dewa United.

Persija Jakarta mampu menang comeback saat mengalahkan Dewa United dengan skor 3-2 di Stadion Sultan Agung.

Brace yang dicetak Abdulla Yusuf Hella mampu menginspirasi kemenangan Persija atas salah satu tim promosi tersebut.