Yayasan Hasnur Center Gelar BLAS Festival, Ada Perlombaan hingga Job Fair

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Yayasan Hasnur Centre menggelar kegiatan Opening Ceremony BLAS Festival yang diselenggarakan oleh kolaborasi seluruh unit dan lembaga serta perusahaan di bawah naungan Yayasan Hasnur Centre.

Festival dengan tema New Year, New Plan, and New You itu digelar dari tanggal 19 Desember 2022 sampai tanggal 25 Desember 2022.

Akan ada berbagai perlombaan yang digelar dari tingkat SD, SMP, SMA, Mahasiswa, dan Umum.

Kemudian juga ada seminar, workshof, gathering & entertainment. Serta ada juga job fair yang digelar besok, Kamis 22 Desember 2022.

Baca juga: Gandeng Hasnur Group dan Yayasan Hasnur Centre, Baznas Kalsel Bentuk UPZ Swasta Pertama di Kalsel

Baca juga: Haul ke-7 Sang Ibu di Banjarmasin, Hasnur Teringat Petuah agar Berbakti untuk Banua dan Bangsa

Direktur Eksekutif Hasnur Center, Zulfikar Alimuddin mengatakan BLAS festival ini adalah kegiatan untuk membangun semangat warga banua, agar memberikan dampak untuk lingkungan sekitar.

“Dengan menjadi sociopreneur. Menjadi pengusaha yang juga berorientasi pada dunia sosial. Contohnya seperti pengusaha makanan sehat. Selain untung menjadi pengusaha, ia juga memberikan dampak dengan menyehatkan masyarakat,” ucapnya setelah selesai membuka acara, Rabu (21/12/2022).

Untuk itu kata Zulfikar, pihaknya mendorong banyak pelaku UMKM di Banjarmasin. Pihaknya saat ini ada 20 UMKM baru yang dibimbing secara berkelanjutan.

Selain itu melalui lembaga pendidikan Hasnur, pihaknya berusaha mengkoneksikan kegiatan usaha dan dunia pendidikan.

“Artinya siswa-siswa kami mulai dari SMP, SMA, dan Politeknik Hasnur itu disiapkan untuk jadi pengusaha. Kalaupun tidak jadi pengusaha, kita akan didik mereka menjadi orang yang berjiwa wirausaha, berjiwa pemimpin,” ungkapnya.

BLAS ini merupakan festival pertama yang diselenggarakan di Wetland Square oleh Yayasan Hasnur Center.

Ketua Pelaksana BLAS Festival, Ahmadi Martha mengatakan kegiatan ini memang terfokus pada edukasi yang terdiri dari kompetisi tiap tingkatnya. Sedangkan pada workshop lanjut dia merupakan pengembangan diri untuk masyarakat-masyarakat yang hadir, meningkatkan kapasitas, terutama untuk mahasiswa.

“Acara edukasi dilaksanakan dari tanggal 19 kemarin sampai hari ini, tanggal 21. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan profesional yang diisi expo job fair serta workshop pengembangan diri kepada para pencari kerja,” jelasnya.

Baca juga: UPZ Bakti Bersama Hasnur Group Resmi Beroperasi, Begini Harapan Ketua BAZNAS Kalsel

BLAS sendiri kata Martha bekerja sama dengan puluhan perusahaan dalam memberikan peluang untuk para pencari kerja.

“Diselenggarakan dari hari Kamis, 22 Desember sampai Jumat, 23 Desember 2022. Mulai dari pukul 10.00 Wita,” terangnya.

Dan yang terakhir kata Martha ada enterpreuner yang dimana pihaknya bekerja sama dengan pemerintah terkait yang bertujuan untuk mengajarkan bagaimana cara membangun suatu UMKM.

(Banjarmasinpost.co.id/Rifki Soelaiman)