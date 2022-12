Daftar di Bank Kalsel Management Associate Program, Simak Persyaratannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank kalsel kembali lagi dengan program BK-MAP (Bank Kalsel Management Associate Program).

Jangan sampai Anda ketinggalan, segera daftar online melalui website resmi Bank Kalsel pada menu Karier.

Persyaratan minimal sarjana S-1 dengan minimal IPK 3,00 (untuk akreditasi A) dan 3,20 (untuk akreditasi B).

S-2 minimal IPK 3,20 (akreditasi A) dan 3,40 (untuk akreditasi B).

Usia maksimal 28 tahun 0 bulan pada saat melamar.

Tinggi dan berat badan proporsional.

Memiliki sertifikat TOEFL.

Terbuka untuk fresh graduate.

Pendaftaran ditutup pada 6 Januari 2023 dan Bank Kalsel tidak memungut biaya apapun untuk program BK-MAP.

Nah, tunggu apalagi, mari kembangkan talenta kalian untuk jadi Be Our Next Future Leader!

Ayo, daftar sekarang melalui www.bankkalsel.co.id, menu: karier. (AOL)