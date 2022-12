Pembalasan Doa Celine Evangelista saat Marshel Widianto Unggah Wanita Lain, Sisipkan Nama Belakang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Celine Evangelista memberikan balasan doa yang baik untuk Marshel Widianto yang mengunggah kemesraan bersama wanita lain, yakni melainkan Cesen Yansen, mantan personel JKT48.

Secara refleks Celine Evangelista mengomentari foto pria yang pernah diisukan berpacaran dengannya.

Celine mengucapkan selamat untuk Marshel dan Yensen.

Ibu empat anak itu kemudian merasa bahagia karena kini Marshel Widianto sudah menemukan kekasih hatinya.

“Finally, setelah sekian lama. Happy for both of u,” ujar Celine dalam komentar.

Komika Marshel Widianto tiba-tiba mengunggah foto bersama dengan seorang wanita.

Namun wanita tersebut rupanya bukanlah Celine Evangelista, melainkan Cesen Yansen, mantan personel JKT48.

Unggahan itu pun langsung diramaikan publik maupun artis lainnya.

Banyak yang mengucapkan selamat pada komedian yang namanya tengah naik daun itu.

Mereka merasa senang karena kini Marshel Widianto dan Yansen sudah mengumumkan hubungan asmaranya ke publik.

Menariknya, pada foto itu Marshel Widianto menyisipkan nama belakangnya ke nama Yensen layaknya orang yang sudah menikah.

Dalamfoto terlihat keduanya tengah selfie dwngan beragam ekspresi.

Nampak Marshel mengeluarkan senyum semringahnya.

"Yansen Indiani Widianto," tulis keterangan unggahan di Instagram @marshel_widianto, Minggu (18/12/2022).