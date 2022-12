Jadwal Perempat Final Piala Carabao Cup Setelah Liverpool Tersingkir, Man United Lebih Beruntung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Perempat Final Piala Carabao Cup 2022-2023 lebih menguntungkan Man United dibanding Man City.

Hasil undian perempat final Piala Carabao telah dirilis setelah juara bertahan Liverpool tersingkir oleh Man City di babak 16 besar.

Man United akan menghadapi League One, Charlton di Old Trafford dalam pertandingan perempat final Piala Carabao Cup. Man City akan bertandang ke Southampton.

Charlton akam menghadapi perjalanan ke Old Trafford untuk melawan Manchester United di perempat final Piala Carabao 2022/2023.

Dilansir dari the sun, Jumat, (23/12/2022), Charlton adalah satu-satunya tim non- Liga Premier yang tersisa di kompetisi Carabao Cup 2022/2023.

Dan mereka dibuat menunggu setelah mengalami masalah teknis di pinggir lapangan di Etihad, menunda pengundian hingga hampir pukul 11 ​​malam, satu jam setelah Manchester City mengalahkan Liverpool.

Tapi itu tidak sia-sia untuk tim lapis ketiga London karena mereka telah diberikan pertandingan impian melawan Man United setelah kemenangan adu penalti mereka atas Brighton.

Setan Merah melaju ke perempat final dengan kemenangan 2-0 atas Burnley di malam yang sama.

Ini akan menjadi pertemuan pertama antara United dan Charlton sejak Februari 2007, dengan tim Sir Alex Ferguson menang 2-0.

Faktanya, kemenangan terakhir Charlton melawan lawan di perempat final terakhir mereka terjadi pada November 1989.

Di tempat lain dalam undian Piala Carabao, Manchester City diundi untuk menghadapi Southampton di St. Mary's.

Dua pertandingan lainnya adalah Wolves vs Nottingham Forest dan Newcastle vs Leicester.

Dalam jadwal pesta yang padat, tidak lama lagi akan ada pengikatan. Dengan Perempat final ditetapkan untuk dilanjutkan dalam minggu yang dimulai 9 Januari.

Manchester City lolos ke delapan besar dengan menyingkirkan juara bertahan Liverpool dengan kemenangan mendebarkan 3-2 di Etihad.

Erling Haaland membutuhkan waktu kurang dari sepuluh menit untuk mencetak gol tetapi pada akhirnya Nathan Ake yang mencetak gol kemenangan dari umpan silang Kevin De Bruyne yang menyenangkan.

Di tempat lain kemenangan nyaman untuk Nottingham Forest Leicester dan Wolves atas Blackburn, MK Dons dan Gillingham, masing-masing.

Undian perempat final Piala Carabao

Manchester United vs Charlton

Southampton vs Manchester City

Wolves vs Nottingham Forrest

Newcastle vs Leicester

