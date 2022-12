LINK Nonton TV Online RCTI Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2022, Termotivasi Jokowi

Timnas Indonesia bersama sang pelatih Shin tae Yong. Berikut Link Live Streaming RCTI Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2022 Sore hari ini, Jumat (23/12) gratis di tv lokalRCTI Plus, Jokowi ikut nonton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja di laga Piala AFF 2022 via Live Streaming RCTI, Jumat (23/12/2022).

Selain Siaran Langsung RCTI gratis, laga Indonesia vs Kamboja juga bisa disaksikan via Live Streaming TV Online RCTI Plus mulai pukul 16.30 WIB.

Adapun Link Live streaming bola gratis untuk menikmati pertandingan Timnas Indonesia vs Kamboja di akhir artikel.

Presiden Joko Widodo akan menyaksikan pertandingan Piala AFF 2022 antara tim nasional Indonesia melawan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/12/2022) sore hari ini.

Baca juga: Link Streaming Indonesia vs Kamboja Piala AFF 2022 dan Prediksi Versi Bursa Taruhan, Garuda Unggul

Baca juga: LINK Gratis Live Streaming Indonesia vs Kamboja Piala AFF 2022 Siaran Langsung RCTI Jam 16.30 WIB

Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya mengenai pesan kepada timnas Indonesia yang akan berlaga di turnamen Piala AFF 2022.

"Saya mau nonton," kata Jokowi seusai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat (23/12/2022).

Diketahui, laga timnas Indonesia vs Kamboja pada fase Grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung di SUGBK, Jakarta, Jumat sore ini pukul 16.30 WIB.

Menyambut kehadiran Presiden Jokowi dan demi kelancaraan pertandingan timnas Indonesia vs Kamboja, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan telah melakukan inspeksi di area GBK pada Kamis (22/12/2022).

Mochamad Iriawan yang biasa disapa Iwan Bule itu melakukan pemeriksaan kesiapan steward, simulasi masuknya penonton, venue operation center, ambulans, sampai kebersihan toilet.

"Saya memasuki area-area vital, mengecek segala sesuatunya terkait kelancaran pertandingan timnas," kata Iriawan, dilansir dari Antara.

"Saya tadi juga masuk ke area venue operation center di mana dari dalam ruangan tersebut mampu memonitor aktivitas di SUGBK ini, baik yang di dalam, Ring 2 serta Ring 3, hingga mempersiapkan kehadiran Presiden Jokowi di SUGBK nantinya," ujarnya melanjutkan.

Preview Laga Timnas Indonesia vs Kamboja

Beban berat hadir di punggung pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Pasalnya, Shin Tae-yong ditargetkan untuk membawa Timnas Indonesia untuk juara Piala AFF yang pertama kali.