Link TV Online Indosiar Live Streaming Borneo vs PSM Siaran Langsung Liga 1 Hari ini Jam 20.15 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Link Live Streaming Indosiar pertandingan Borneo FC vs PSM Makassar dalam laga Liga 1 siaran langsung gratis di TV lokal hari ini Jumat (23/12/2022).

Jadwal tayang siaran langsung dan Live Streaming Borneo vs PSM hari ini adalah jam 20.15 WIB yang bisa ditonton di TV online Indosiar melalui Vidio.com.

Link Live Streaming TV Online Indosiar laga Borneo FC vs PSM Makassar hari ini bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Borneo FC vs PSM Makassar kini sama-sama menempati empat besar klasemen.

Prediksi skor Borneo FC vs PSM Makassar, skuad Juku Eja sedikit lebih diunggulkan untuk menang dibanding Pesut Etam.

Menurut Sofascore, PSM akan menang dengan skor 1-2 atas Borneo FC dengan peluang kemenangan sebesar 63 persen.

Namun Prediksi menurut Tribunnews, Borneo FC vs PSM Makassar akan berakhir dengan hasil imbang.

Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar

Sofascore: Borneo FC 1-2 PSM Makassar

Tribunnews: Borneo FC 2-2 PSM Makassar

* Pesut Etam Unggul Head to Head

Tapi tentu kemenangan ini bukanlah suatu hal yang mudah bisa didapatkan oleh PSM yang diasuh Bernardo Tavares.

Laga ini bisa jadi akan berbeda dengan prediksi skor, mengingat performa kedua tim dalam beberapa laga sebelumnya plus jika merujuk pada rekor head to head Bornoe FC vs PSM Makassar.

Dari lima laga terakhir di Liga 1, kedua tim sama-sama baru satu kali menelan kekalahan pasca-kompetisi Liga kembali dihelat pada awal Desember lalu.