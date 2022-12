50 Link Twibbon dan Ucapan Selamat Hari Natal 2022 Tahun Baru 2023 Bahasa Inggris, Merry Christmas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah conton 40 Ucapan Selamat Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Ada juga Link Twibbon Natal dalam artikel ini.

Jelang perayaan Natal 2022, Minggu (25/12/2022) perlu disimak cara merayakannya. Salah satu cara saling berkirim pesan, termasuk ucapan selamat Natal dalam bahasa Inggris dan artinya.

Bukan hanya itu, ucapan selamat Natal 2022 atau Merry Christmas itu juga bisa dirangkat dengan Tahun Baru 2023.

Namun, Banjarmasinpost.co.id memberikan daftar contoh ucapan dan link twibbon untuk merayakan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Nah, simak rangkuman ucapan selamat Natal dalam bahasa Inggris beserta artinya yang bisa kamu jadikan referensi guna disampaikan kepada orang tersayang, terutama sesama umat Nasrani.

Kumpulan ucapan selamat Natal 2022 dalam Bahasa Inggris

1. Merry Christmas to my best friend! May the joy and miracle of Christmas fill your heart and home.

Selamat Natal untuk teman baikku! Semoga sukacita dan keajaiban Natal mengisi hati dan seisi rumahmu.

2. A friend like you makes this Christmas more memorable. Nothing makes me happier than sharing this season with you.

Sahabat sepertimu membuat Natal ini lebih mengesankan. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain berbagi momen Natal bersamamu.

3. Merry Christmas and Happy New Year to the beloved one! May peace be your gift at Christmas.

Selamat hari Natal dan tahun baru untuk yang terkasih! Semoga kedamaian melimpahimu saat Natal kali ini.

4. Merry Christmas! Wishing you blessings and joy this Christmas.

Selamat Natal! Semoga berkat dan sukacita menyertaimu saat Natal.