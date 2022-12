Dermaga Pantai Batakan Baru Kabupaten Tala Hancur, Penanganan Darurat Libatkan Pokdarwis

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Dermaga Pantai Batakan Baru di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), rusak parah akibat ombak besar, Jumat (23/12/2022).

Sementara itu, Sabtu (24/12), Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Tala tak dapat langsung memperbaiki ikarenakan ketiadaan anggaran. Meski begitu, upaya penanganan tetap akan dilakukan.

"Kami akan menggandeng Kelompok Sadar Wisata Pantai Batakan Baru untuk melakukan perbaikan darurat atau semampu yang dapat dilakukan," ucap Kepala Bidang Destinasi Dispar Tala, Arief Setiawan.

Pejabat eselon III di Bumi Tuntung Pandang ini mengatakan kerusakan dermaga tersebut cukup parah pada bagian tengah hingga ke ujung (arah ke laut). Penanganan secara permanen memerlukan biaya yang tak sedikit.

Sedangkan tahun ini dan 2023, pihaknya tak mendapatkan alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur objek wisata.

"Jadi, perbaikannya semampu yang dapat kami lakukan secara swadaya bersama Pokdarwis," tandas Arief.

Informasi diperoleh Banjarmaisnpost.co.id, Dispar sebenarnya telah mengajukan anggaran perawatan maupun peningkatan sarana prasrana objek wisata milik Pemkab Tala.

Usulan telah diajukan pada APBD 2023, namun tak ada yang disetujui oleh pemangku kebijakan.

Anggaran kegiatan yang ada pada Dispar Tala pada APBD 2023 hanya satu, yakni pembuatan film When Love Call From The Buttom of Borneo.

Produksi film ini bekerja sama dengan rumah produksi dari Jakarta (Happenings Films)

(Banjarmasinpost.co.id/Roy)