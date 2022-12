Jadwal Bola Siaran TV Hari ini, Liga 1 Persebaya, Persib Live Indosiar dan Piala AFF Ada Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Bola hari ini, Sabtu (24/12/2022) ada sejumlah pertandingan menarik dari Liga 1 Indonesia dan Piala AFF 2022.

Jadwal Sepakbola akan Siaran Langsung Indosiar untuk Jadwal Liga 1 2022/2023 dan Live Streaming RCTI di Jadwal Piala AFF 2022.

Untuk BRI Liga 1 2022/2023 hari ini Dewa United vs Persebaya Surabaya, Persita vs Barito Putera, Persikabo 1973 vs Persib Bandung dan Persik Kediri vs Persis Solo.

Sedangkan Piala AFF 2022, hari ini merupakan laga kedua dimana ada dua pertandingan dari Singapura vs Myanmar dan Malaysia vs Laos yang tayang di INews TV.

Salah satu laga hari ini adalah Barito Putera bakal bertemu Persita Tanggerang pada Pekan ke-17 BRI Liga 1 2022/2023.

Pertandinga akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 15.00 WIB.

Pekan penutup di putaran pertama, tentu pertandingan ini sangat penting untuk Barito, mengingat tim Laskar Antasari itu masih berada di zona degradasi.

Diketahui saat ini Barito berada di posisi 17, dengan mengantongi 11 poin dari 15 pertandingan.

Barito baru 2 kali menang, 5 kali kalah, dan 8 kali seri.

Empat pertandingan Barito, tidak pernah kalah, yakni tiga kali seri dan terakhir melawan Bhayangkara FC menang dengan skor 2-0.

Atas hasil itu, Pelatih Barito Putera, Rodney Goncalves menyampaikan belum puas dengan penampilan tim yang sekarang.

"Kita tetap mengembangkan performa kami di semua pertandingan karena kami membutuhkan lebih banyak kemenangan jika kami ingin mengubah posisi kami di peringkat liga," ujarnya, Jumat (23/12/2022) saat dihubungi via WhatsApp.

Agar bisa segera keluar dari zona degradasi, ia pun menyampaikan tim perlu lebih konsisten di antara semua fase permainan, baik saat kondisi bertahan dan menyerang.

"Hal yang paling penting adalah bermain dengan baik dan efektif," tegasnya.